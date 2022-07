Malore alla Camera, Roberto Morassut sviene. Seduta sospesa

Il deputato del Partito Democratico ed ex assessore all'Urbanistica della giunta Veltroni, Roberto Morassut ha avuto un malore ed è svenuto in Aula. E’ accaduto oggi alla Camera durante una discussione piuttosto accesa sul decreto semplificazioni. Il deputato democratico ha prima accusato un malore e poi è svenuto. Il presidente di turno, Andrea Mandelli di Forza Italia, ha sospeso la seduta, consentendo l'intervento dei medici.

"Speriamo che sia una cosa temporanea e non grave", ha detto lo stesso vice presidente Mandelli alla ripresa della seduta della Camera.

Chi è Roberto Morassut

Nato a Roma nel 1963, Roberto Morassut è deputato per il Partito Democratico dal 2008 ed è stato sottosegretario al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nel governo Conte due dal 16 settembre 2019 al 13 febbraio 2021. La sua esperienza politica parte nel Partito comunista, per proseguire nel Partito social democratico e poi Partito democratico. E’ stato anche consigliere comunale a Roma e poi assessore all’Urbanistica della Capitale con Walter Veltroni sindaco. Entra alla Camera alle elezioni del 2008. Nell’aprile del 2021 è eletto Vice Presidente del gruppo parlamentare del Pd alla Camera dei Deputati. È vice presidente della "Fondazione Giacomo Matteotti onlus".

Qualche giorno fa, intervendo in radio, a New Sound Level, aveva di fatto annunciato la sua ricandidatura: "Personalmente il lavoro sul territorio non l’ho mai mollato. Anche quando non c’era la campagna elettorale. Nel 2015 ho acquistato un camper che ho portato fino al 2020, il ‘camper democratico’. Con quel mezzo ho girato praticamente tutta Roma, è stata un’esperienza bellissima. Ho ancora tutte le schede degli incontri svolti con cittadini e associazioni. Poi, per motivi di salute, l’ho venduto; ma adesso sto bene e ne prenderò un altro per questa campagna e per le regionali. Ho calcolato di aver fatto più di 300 incontri. Insomma, gli ‘occhi di tigre’ li ho sempre avuti… anche quelli di uomo però".