Malamovida, Raggi inasprisce i divieti anti alcol: ecco l'ordinanza

Nel giugno 2019, all'approvazione del regolamento di polizia urbana, l'amministrazione esultava sottolineando come sarebbe così venuta meno la necessità di singole ordinanze per inseguire i problemi. Roma e i suoi problemi però corrono più veloci dei regolamenti e così, nell'estate 2021, quella che della Malamovida, il Comune di Roma torna a varare un'ordinanza ancora più restrittiva, rispetto al regolamento di Polizia Urbana, in materia di vendita di alcol.

E’ stata infatti firmata la nuova ordinanza antialcol e divieto di asporto e circolazione di bevande in vetro. Il provedimento sarà in vigore fino al 15 settembre 2021 ed ha, nelle intenzione del Campidoglio, una duplice finalità: "Da una parte contrastare il fenomeno della movida “selvaggia” che coinvolge diverse aree del territorio, soprattutto quelle del Centro Storico e, nello stesso tempo, proseguire l’azione di contrasto alla diffusione dei contagi evitando il moltiplicarsi di assembramenti e di reazioni ingiustificate ai controlli delle forze dell'ordine".

Cosa prevede l'ordinanza

Il divieto di vendita di alcolici da parte degli esercizi di vicinato e nei distributori automatici è stato anticipato alle ore 18 fino alle 7 del giorno successivo. Dallo stesso orario pomeridiano non si potranno consumare nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi non recintate bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro. Mentre dalle ore 20 e fino alle 7 del giorno successivo è vietato l’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande. I divieti hanno durata fino al 15 settembre 2021, fatte salve le diverse disposizioni adottate dalla Prefettura in occasione di “UEFA 2020”, nonché possibili successive reiterazioni e/o modifiche in conseguenza dell’evolvere della situazione epidemiologica.

La sindaca Virginia Raggi

"Si sono verificati diversi episodi vergognosi di movida selvaggia", afferma la prima cittadina Virginia Raggi. "Abbiamo ascoltato le esigenze dei comitati dei cittadini e quelle dei commercianti, facendo il punto della situazione con il Prefetto. Con questo provvedimento aggiungiamo un tassello per arginare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza per i cittadini, soprattutto ora che le norme nazionali contro il Coronavirus iniziano a farsi meno stringenti. Dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia per la tutela di tutti".



"Non dobbiamo pensare che il pericolo del contagio sia scampato ma, nello stesso tempo, Roma ha bisogno di tornare alla normalità per garantire il sostegno e il rilancio delle attività produttive e turistiche. Per questo abbiamo raccolto le istanze che arrivano da più parti per dare un segnale netto al contrasto di fenomeni che mettono in pericolo i cittadini e gli operatori nelle zone più frequentate dai giovani. La nuova ordinanza che abbiamo predisposto vuole essere un giusto compromesso per vivere la città in modo più sicuro" aggiunge l’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Andrea Coia.