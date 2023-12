Malagrotta: la procura di Roma apre un fascicolo per incendio doloso

C’è un fascicolo di indagine sull’incendio divampato il 24 dicembre. Lo ha aperto la procura di Roma per fare chiarezza sul secondo rogo che, in un anno e mezzo, ha coinvolto il TMB di Malagrotta.

Aperto il fascicolo per incendio doloso

Ai pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, è arrivata una prima informativa dei vigili del fuoco: via le indagini, quindi, per verificare se l’incendio abbia avuto un’origine dolosa. Fondamentale per comprendere la natura del rogo sarà acquisire il materiale registrato dagli occhi elettronici presenti a Malagrotta. I magistrati, al riguardo, hanno già disposto il sequestro delle telecamere di sorveglianza e ulteriori accertamenti per capire le cause dell’incendio.

La ricerca di altri impianti

Le fiamme che hanno interessato la linea 1 del TMB hanno di fatto messo fuori uso un impianto che era in grado di lavorare 650 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno in un periodo dell’anno, quello delle festività, in cui notoriamente aumenta la produzione cittadina di scarti. L’amministrazione cittadina si è quindi dovuta mettere alla ricerca di soluzioni alternative all’interno del Lazio. Dalla regione, l’assessore ai rifiuti Fabrizio Ghera, ha spiegato che l’impianto di Castelforte, in provincia di Latina, “è pronto all’immediato ricevimento e ritiro dei rifiuti secco e indifferenziato per un quantitativo di 1300 tonnellate la settimana”. Servono però anche altri sbocchi, motivo per cui si sta guardando anche fuori dalla regione, in particolare ai termovalorizzatori presenti in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

Le conseguenze dell'incendio ed i divieti

Al di là del sito dove trasportare i rifiuti che, diversamente, sarebbero stati trattati nel TMB, resta da verificare anche quale sia stato l’impatto dell’incendio. Già dal 26 dicembre Gualtieri ha firmato un’ordinanza meno restrittiva di quella disposta a caldo. Dalla giornata di Santo Stefano è infatti stato ridotto il divieto di raccolta ed il consumo di alimenti di origine vegetale a 3 chilometri dal luogo dell’incendio (prima erano 6). La decisione è arrivata dopo che sono stati resi noti i primi dati elaborati dall’Arpa Lazio.

I dati dell'Arpa Lazio

L’agenzia regionale per la protezione ambientale ha pubblicato i dati sulle concentrazioni di polveri sottili. Quelle di “PM10 del 24 dicembre sono simili a quelle del giorno precedente all’incendio e mostrano valori ampiamente inferiori al limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3); nella giornata del 25 dicembre – si legge nella nota dell’Arpa – si registra una diminuzione dei valori di PM10”. Le informazioni commentate sono quelle relative alle stazioni fisse di monitoraggio. L'Arpa ha anche installato due campionatori a 500 e 100 metri dal luogo dell'incendio, per verificare l'eventuale presenza di sostanze come gli idrocarburi policiclici aromatici, PCB e diossine, ma buona parte di quelle rilevazioni sono attualmente ancora in corso.

L’agenzia, comunque, ha concluso che le centraline “nelle giornate del 24 e del 25 dicembre non sono state interessate dalle polveri generate dall’evento” e nell’area urbana di Roma “in nessuna stazione si sono registrati superamenti del valore limite di PM10”.

Il suggerimento di Cerroni

Sul rogo e le indagini in corso ha rilasciato un comunicato anche Manlio Cerroni. Il patron dell’ex discarica di Malagrotta, nel premettere di avere “pieno rispetto dell’operato degli inquirenti” ha suggerito di “verificare quanti operatori erano presenti nell’impianto al momento dell’incendio e se era disponibile e operativo l’Astra”. Si tratta, ha spiegato Cerroni “potente e specifico automezzo antincendio di cui Malagrotta dispone da sempre, mezzo che più di una volta si è rivelato indispensabile a domare per tempo quei principi di combustione che possono verificarsi in un impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati”. Entrò in funzione ad esempio nel 2017, quindi prima che il TMB passasse ad un amministratore giudiziario “quando un focolaio partito dalla fossa di stoccaggio del CDR del gassificatore di Malagrotta fu spento, ancora prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco”. Secondo Cerroni, quindi, andrebbe verificata la presenza di personale all’interno dell’impianto, almeno di quello “in grado di intervenire tempestivamente e domare sul nascere un principio di incendio”.