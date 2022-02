Malagrotta, un militare per la bonifica: il generale Giuseppe Vadalà nominato commissario unico

Della messa in sicurezza e bonifica di Malagrotta se ne occuperà un generale. Il consiglio dei Ministri ha dato l'incarico a Giuseppe Vadalà, sarà lui in qualità di commissario unico a occuparsi di uno dei capitoli più spinosi della politica sui rifiuti a Roma.

Dopo l'accordo tra governo, regione e comune per avviare le procedure di "capping" (letteralmente tappatura, quindi chiusura del sito) dell'impianto, Vadalà dovrà gestire tutte le fasi, dall'affidamento dell'appalto fino all'apertura dei cantieri. Il tutto forte di un finanziamento governativo da 250 milioni di euro tramite il Fondo Coesione e Sviluppo, a due condizioni principali: entro la fine del 2022 dovranno essere chiuse le progettazioni ed entro il 2025 conclusi gli interventi di ripristino ambientale.

"La nomina del generale Vadalà arriva dopo una preziosa collaborazione istituzionale - commenta Massimiliano Valeriani, assessore ai Rifiuti della regione -, che ha permesso di reperire le risorse economiche e di avviare i procedimenti amministrativi con l'obiettivo di accelerare sulle operazioni di capping della discarica. La regione è il soggetto attuatore, attraverso il neo commissario, ed è stato definito un preciso cronoprogramma per sanare questa ferita inferta alla città di Roma".

"Buon lavoro al generale Giuseppe Vadalà - gli auguri del presidente Nicola Zingaretti -, che il consiglio dei Ministri ha nominato commissario per la messa in sicurezza e la bonifica della discarica di Malagrotta. Ora avanti e dalla regione massimo sostegno per gli interventi di ripristino ambientale". Anche il minisindaco dell'XI Municipio, territorio in cui insiste la discarica di Malagrotta, ha voluto augurare buon lavoro al generale: "Un ottimo segnale per il territorio interessato dalla ex discarica - le parole di Gianluca Lanzi - e che attende la bonifica del sito da troppi anni".

Non ci stanno, invece, i consiglieri della lista Calenda in comune e nei municipi XI e XII. Per loro i soldi della bonifica ce li avrebbe dovuti mettere il proprietario, ovvero la E.Giovi Srl, società collegata alla famiglia Cerroni ma guidata da una struttura commissariale. "Il Governo sta mettendo 250 milioni di euro del Fondo Coesione e Sviluppo per bonificare Malagrotta - scrivono in una nota il capitolino Francesco Carpano e i colleghi di municipio Gianluca Fioravanti e Francesca Severi -, quando è un'attività che avrebbe dovuto sostenere, per legge, il proprietario della discarica con una parte della tariffa pagatagli da Ama in tutti questi anni di attività. Nell'augurare buon lavoro al commissario Vadalà, chiediamo di comunicare alle istituzioni locali e ai cittadini dove siano finite queste somme, sulla cui disponibilità presenteremo un esposto come consiglieri della Lista Calenda".