Campidoglio, Celli e Baglio compattano la maggioranza: "Ricostruzioni infondate. Nessuna divergenza interna"

"Nessuna divisione tra maggioranza e giunta, ci sentiamo parte integrante con il Sindaco e non abbiamo chiesto nessun conclave-bis". Valeria Baglio e Svetlana Celli, rispettivamente capogruppo Pd in Campidoglio e presidente dell'assemblea capitolina, non si riconoscono nella ricostruzione fatta da RomaToday mercoledì 14 settembre, in seguito a informazioni raccolte tra gli stessi consiglieri del Pd, che riportavano di alcuni malumori. Per questo hanno deciso di firmare una nota congiunta nella quale forniscono la loro versione. Non sarebbe stato stato chiesto un confronto con Gualtieri e la sua giunta, da più di un esponente della maggioranza, considerati lontani dopo le dimissioni di Albino Ruberti, è il senso della nota.

Non esiste alcuna divisione tra il gruppo Pd e la giunta guidata da Gualtieri

"Ci preme smentire, come già fatto in precedenza, i contenuti e le conclusioni riportate" esordiscono le due esponenti dem. "Non esiste alcuna divisione tra il gruppo del Partito democratico in assemblea capitolina, la maggioranza, il Sindaco e la giunta, che vanno avanti uniti per il bene della città".

"Non abbiamo chiesto incontri al Sindaco"

Celli e Baglio fanno inoltre sapere che "non esistono e le smentiamo con forza richieste di conclave-bis né altri tipi di divergenze - si legge ancora - . E non esistono perché questa maggioranza va avanti coesa e in completa sintonia con l’azione del sindaco Gualtieri, degli assessori e soprattutto al servizio della città, delle romane e dei romani. Le ricostruzioni, come quella contenuta nell’articolo, sono quindi prive di fondamento". Secondo le esponenti dei dem, quindi, non ci sono state richieste di fare un punto della situazione e serrare le fila, come fatto 7 mesi fa in un agriturismo di Roma sud, a due passi dal Divino Amore.

"Continuiamo a lavorare grazi all'impegno e all'azione di tutti"

Per le due consigliere "è evidente che a qualcuno potrà dare fastidio questa unità - puntano il dito -, tuttavia non saranno certo questo tipo di argomentazioni a fermare il lavoro che stiamo svolgendo. Lavoro che è reso possibile dalle grandi capacità e competenze che ogni giorno animano l’impegno e l’azione di tutti i consiglieri del Partito democratico e delle altre forze politiche della maggioranza".

Celli e Baglio: "Siamo parte integrante e solidale con Gualtieri"

"Concludiamo, con riguardo alla presunta ricerca da parte nostra di un ruolo nuovo e diverso di rappresentanza riportato nell’articolo - aggiungono Celli e Baglio - . Il nostro ruolo non cambia perché dal punto di vista politico e istituzionale resta e resterà, nelle diverse specifiche funzioni che svolgiamo, quello di collegamento tra Cconsiglio e il Sindaco e la giunta. Noi ci sentiamo parte integrante e solidale con il sindaco Gualtieri, che è stato scelto dalle cittadine e dai cittadini romani ed è il protagonista della nuova stagione di rilancio della Capitale. Continueremo, come abbiamo sempre fatto, a lavorare con grande senso del dovere al servizio della città".