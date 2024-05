“Mai più invisibili”: arriva in Campidoglio la protesta contro Gualtieri

Ci sono le realtà che hanno sfilato a febbraio per le strade di San Lorenzo, in difesa delle palestre popolari e ci sono i cittadini contrari al termovalorizzatore di Santa Palomba. C’è l’Arci di Roma e la CUB. Le vertenze legate all’ambiente, agli spazi sociali, alle condizioni lavorative, hanno deciso di fare fronte comune e di darsi appuntamento per una mobilitazione cittadina.

All’ombra del Marco Aurelio, alle ore 15 del 28 maggio, la rete “mai più invisibili” ha annunciato un flash mob. Direttamente sotto le finestre di Palazzo Senatorio per far comprendere chiaramente, a chi indossa la fascia tricolore, che si sentono ignorati dall’amministrazione comunale.

L'assenza di confronto e di risposte

“La giunta Gualtieri sta governando contro il suo stesso programma. Vale per la gestione del cosiddetto patrimonio indisponibile come per le questioni legate alla salute ed alla gestione dei rifiuti, com’è nel caso dell’inceneritore e del digestore. Impianti, questi ultimi, calati dall’alto, in forza dei poteri speciali attribuiti la sindaco per il prossimo giubileo” ha ricordato l’avvocato Giuseppe Libutti, tra i promotori dela rete “Mai più invisibili”.

“Abbiamo contestato la delibera 104 (sulla gestione del patrimonio indisponibili di Roma Capitale ndr) scendendo in strada insieme alla palestra popolare a San Lorenzo; abbiamo scritto e protocollato una lettera con 10 domande e siamo rimasti per mesi, ed ancora oggi senza una risposta. Non sappiamo – ha ribadito Libutti, legale delle rete Caio - perché ci siano realtà che devono andare a bando ed altre che possano essere gestite attraverso patti di collaborazione, e non capiamo perché alcuni spazi che fanno attività sociale e sportiva di base, debbano vedersi triplicare i canoni. Non vogliamo restare invisibili e per questo ci siamo dati appuntamento in Campidoglio”.

Anche Arci in piazza del Campidoglio

Davanti le finestre di Palazzo Senatorio ci sarà anche l’Arci di Roma. “Saremo in piazza il 28 maggio come Arci Roma per fare da megafono alle istanza provenienti dai territori – ha dichiarato Vito Scalisi, presidente dell’Arci di Roma - i nostri circoli e soci sono parte integrante dei comitati e delle vertenza ambientali e culturali”.

Per fare qualche esempio “il laghetto dell’ex Snia” che vorrebbero trasformare in monumento naturale, richiesta avanzata, contro il progetto del vertiporto, anche per il Parco Piccolomini. “I governi locali a guida del centro sinistra come quello di Roma devono scegliere da che parte stare se non vogliono scavare un solco con i bisogni della città e la loro base elettorale – ha ribadito il numero uno dell’Arci di Roma che ha inoltre sottolineato come “il cambio di passo, promesso, non è mai stato attuato e siamo arrivati a metà mandato”. E con il giro di boa arriva la protesta di chi, con un occhio alle elezioni, vuole farsi ascoltare.