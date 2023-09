Portuense, arbusti e cespugli sono fuori controlli: i marciapiedi restano impraticabili

Cespugli, erbacce, piante infestanti. Ci sono ancora marciapiedi, in città, che sembrano più adatti ad ospitare un vivaio che non i pedoni per i quali sono stati realizzati. E’ il caso, ad esempio, di via Portuense.

I marciapiedi di Portuense

Lungo la strada consolare, all’altezza di via Pietro Venturi, è facile imbattersi in formazioni cespugliose. Sono in realtà delle “pseudoacacie”, le robinie, un albero molto diffuso in città. E’ disseminato in tutto il marciapiede ed a causa della trascurata manutenzione, il tronco non è praticamente più visibile. I cosiddetti “polloni” che si sviluppano a partire dalla base, sono cresciuti oltremodo tanto da invadere gran parte del marciapiede.

Si è passati da due interventi all’anno ad uno soltanto ed i risultati non sono affatto soddisfacenti – ha commentato il consigliere del municipio XI Marco Palma (FdI) – è vero che l’amministrazione Raggi aveva cambiato l’organizzazione del servizio, mettendola in capo a municipi che sono carenti di personale e risorse. Però è anche vero che, dopo due anni di Gualtieri, i miglioramenti che molti attendevano non si sono visti”.

L’amministrazione cittadina ha recentemente annunciato l’intenzione, scaduto l’accordo quadro voluto dall’ex sindaca pentastellata, di voler riportare il diserbo sotto la responsabilità di un unico soggetto. Ad oggi le rimozioni degli infestanti dai marciapiedi sono suddivise in 15 appalti. Tanti quanti sono i municipali più un sedicesimo lotto, di compentenza comunale, che riguarda i marciapiedi di strade di grande scorrimento. La modalità descritta, il cui fallimento è ampiamente certificato, dovrebbe concludersi, secondo gli annunci del Campidoglio, entro la fine dell'anno. Nel frattempo l’amministrazione capitolina ha dichiarato di voler impegnare le squadre di Ama per risolvere le situazioni più critiche.

La sovrapposizione delle competenze

“In realtà registriamo una certa confusione. Al di là degli interventi non fatti in via Portuense, visto che all’altezza di via Pietro Venturi ci sono cespugli enormi da rimuovere – ha fatto notare Palma – mi sembra che ormai non sia più chiaro chi debba fare cosa. Ad esempio via della Magliana Nuova, una strada di competenza municipale, è recentemente tornato sotto la regia del dipartimento capitolino. Ma l’erbaccia comunque non viene rimossa”. A testimoniarlo anche video girati dai residenti, come Luciano Recchia: “l’ultimo intervento sui marciapiedi di via della Magliana Nuova, come nella vicina via dei Grottoni, risale ad aprile”. Nel frattempo le piante infestanti hanno avuto modo di riconquistare i propri spazi, a discapito dei pedoni.