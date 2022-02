Il blitz delle maestre precarie al “conclave” di Gualtieri: “Devi assumerci”

“Precaria dal 2007”; “Gualtieri mi devi assumere”, sono questi i cartelli esposti da due maestre precarie del Comune di Roma davanti al casale Torre Sant’Anastasia dove il sindaco Roberto Gualtieri ha riunito la sua maggioranza, insieme ad assessori e presidenti di municipio di centrosinistra, per fare il punto su progetti futuri e sedare qualche malumore.

L’esercito delle maestre precarie di Roma

Le due insegnanti arrivate sulle colline del Divino Amore hanno voluto riaccendere il faro sulla questione delle maestre eternamente precarie di nidi e materne comunali. Un esercito “invisibile” di circa 9 mila insegnanti ed educatrici che, anche da oltre dieci anni, lavorano a chiamata, con contratti a tempo. Supplenza dopo supplenza, cambiando sempre sede, bambini e classi a cui dedicarsi. Per loro la stabilizzazione resta una chimera. Gli ultimi ingressi risalgono al 2016 con la legge Madia, sotto la Giunta Raggi, che ha consentito la stabilizzazione di una parte di insegnanti che avevano maturato i 36 mesi di lavoro, le altre hanno provato la strada del concorso pubblico: prima quello del 2017 che ha garantito l’accesso solo a 50 delle precarie storiche, il massimo consentito dalla legge; poi quello del 2019 fermo a causa dei ricorsi sulla graduatoria.

Nei nidi e materne di Roma mancano 1500 maestre

Una procedura che però non basterà a soddisfare il fabbisogno di nidi e scuole dell’infanzia comunali dove mancano rispettivamente 815 educatrici e 700 maestre: “Nel piano assunzionale ci sono però solo 100 posti al nido e 100 all’infanzia per il 2023” - sottolinea Irene Germini, maestra precaria e sindacalista Cobas. E’ lei, insieme a Serena Barbarella, l’educatrice che ha scritto una lettera al Comune per ricordare l’esercito invisibile di cui lei e le sue colleghe fanno parte da quasi vent’anni, che ha atteso il sindaco all’uscita del “conclave” di maggioranza.

Maestre ed educatrici precarie: le promesse del Comune

Ad accoglierle la presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo, e l’assessora comunale alla Scuola, Claudia Pratelli, che già in un precedente confronto con le precarie si è impegnata ad aumentare le assunzioni per andare incontro al fabbisogno. “Vigileremo sull'ampliamento del piano assunzionale e continueremo la lotta fino ad obiettivo raggiunto. Già a partire dalle prossime settimane dove faremo un sit-in al Campidoglio” - ha annunciato Germini.

Le maestre precarie al sindaco Gualtieri: “Assumici”

“Dopo le promesse elettorali il Pd latita sugli argomenti più sentiti dai cittadini. Il lavoro è la dignità che ogni donna è uomo meriterebbero e noi siamo qui per ricordare a lorsignori che le promesse elettorali noi non le dimentichiamo” - ha detto arrivato davanti al casale del Divino Amore Francesco Iacovone, del Cobas nazionale. “Basta riempirsi la bocca con la condizione della donna se il Comune guidato da Gualtieri conta 9.000 maestre precarie. Il Sindaco batta un colpo e assuma per le necessità della città”.