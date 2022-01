Macchinette mangiaplastica: Atac premiata in Europa

Il progetto ‘+Ricicli+Viaggi’, ideato da Atac e Comune di Roma, ha vinto il premio europeo nella categoria "Digitalization" agli Innovation in Politics Awards 2021. Roma ha concorso come unica città italiana in una competizione che ha visto la presentazione di 400 progetti. I vincitori sono stati selezionati da una giuria di mille cittadine dell’Unione Europea. “Il premio conferito ad Atac dimostra una volta di più che l’azienda rappresenta una risorsa straordinaria per la città di Roma e deve essere messa nelle migliori condizioni di svolgere la sua mission e di adottare soluzioni tecnologiche ed innovative al servizio dei cittadini romani” ha commentato Eugenio Patanè, assessore alla mobilità della giunta Gualtieri.

Il progetto, lanciato a luglio 2019, prevede la raccolta delle bottiglie in Pet in eco compattatori situati in otto stazioni delle metropolitane A B e C. Gli utenti, per ogni bottiglia conferita, ottengono un bonus equivalente a 5 centesimi che accumulati, attraverso il ricorso ad una app, consentono di tramutarsi in biglietti o in abbonamenti, anche mensili. Le bottiglie raccolte, di ogni dimensione purchè Pet, attivando un processo virtuoso di economia circolare, vengono poi trasformare in nuovi contenitori.

La premiazione del progetto è avvenuta in streaming lo scorso 27 gennaio. "Siamo molto fieri di aver contribuito con un nostro progetto a un successo che dà lustro alla città di Roma. +Ricicli+Viaggi si era già aggiudicato un premio italiano nelle scorse settimane, ma è bello constatare di essere apprezzati pionieri anche in Europa e faremo del nostro meglio per proporre nuovi progetti capaci di suscitare altrettanto entusiasmo. Speriamo che questa notizia faccia piacere ai nostri concittadini” è stato il commento di Giovanni Mottura, amministratore unico della società.

Negli ultimi cinque anni, giurie di cittadini di 5.000 europei hanno selezionato 42 vincitori su oltre 2.000 progetti. Le nove categorie degli Awards di quest'anno - 413 progetti provenienti dai 25 Paesi del Consiglio d’Europa - sono le seguenti: Comunità, Democrazia, Digitalizzazione, Ecologia, Economia, Educazione, Diritti Umani, Qualità della Vita e Strategie COVID-19. I finalisti e il vincitore sono stati selezionati da una giuria europea di 1.032 cittadini.