Le macchinette mangiaplastica arrivano nei mercati: si potrà risparmiare sulla spesa riciclando

Le macchinette mangiaplastica arrivano nei mercati rionali. Questa mattina tra i banchi del mercato della Magliana è stato inaugurato dalla sindaca Virginia Raggi il primo ecocompattatore. L'iniziativa, portata avanti con il consorzio Coripet, si chiama "Riciclami al mercato... e sarai premiato". Ecco come funziona.

Come funziona l'iniziativa

Il progetto, analogo a quello già sperimentato nelle stazioni della metropolitana di Roma, prevede una premialità: conferendo 100 bottiglie, i cittadini avranno diritto a 1 euro di sconto sulla spesa presso i banchi aderenti alla campagna, a fronte di una spesa minima di 5 euro. Il meccanismo è semplice: per avere un codice utente, basta scaricare l’app Coripet per Android e iOS, disponibile su Google Play e App Store, oppure richiedere la card Coripet presso il mercato.

"Tutela dell'ambiente, cultura del riciclo e anche un piccolo incentivo per fare la spesa nei nostri rionali" dichiara la sindaca Raggi. "Questo progetto ha avuto molto successo nelle metropolitane, tanto che a sole tre settimane dalla riattivazione delle macchinette nelle stazioni dopo il lockdown, sono state raccolte ben 67mila bottiglie. Entro il mese di dicembre, saranno 17 gli ecocompattatori attivi nei mercati rionali".

Gli altri mercati interessati

Già, non solo il mercato della Magliana è interessato dall'iniziativa. Le stesse macchinette arriveranno anche nei mercati di Trieste, Prati, Grottaperfetta, Montagnola, Tuscolano III, Nuovo Cinecittà, Appagliatore, Laurentino, Latino, Casilino 23, Italia, Casal de Pazzi, Irnerio, Platani e Borgo Ticino.



Oltre agli opuscoli informativi all'interno del mercato, durante i primi giorni di attivazione i cittadini avranno a disposizione un servizio hostess per le informazioni sulle modalità del progetto e il funzionamento degli ecocompattatori: che tipo di bottiglie conferire, come farlo e come accumulare punti per ricevere lo sconto sulla spesa.

"L'attivazione degli ecocompattatori nei mercati romani è doppiamente significativa: da un lato sensibilizza i cittadini alla buona pratica del riciclo, dall’altro rappresenta un vantaggio commerciale nel fare la spesa fra i banchi dei nostri rionali. Quella dei mercati è una realtà su cui puntiamo e che stiamo rilanciando a tutto tondo: strutturalmente, con investimenti e riqualificazioni, e concettualmente, come punti di riferimento per la città" spiega l'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti.

"Oggi è un bel giorno perché viene data attuazione alla mozione per il Riuso e Riciclo nei mercati a mia firma, attraverso un ottimo lavoro della Giunta. È importantissimo in un momento come questo perché da un lato, aumentando la diffusione della macchinetta mangiaplastica in città, si incentiva il riciclo e, dall'altro, si contribuisce ad aumentare il numero delle persone che vivono e spendono nei mercati di Roma Capitale" sottolinea anche il presidente della Commissione Commercio Andrea Coia.

"Un'iniziativa resa possibile dalla sinergia operativa con l'Amministrazione, che porterà all'individuazione di altri tipi di location e applicazioni nella Capitale e che speriamo possa ripetersi anche in altre città. Roma Capitale è capofila in Italia del progetto "Riciclami al mercato". L'obiettivo di Coripet, consorzio senza scopo di lucro, è quello attivare un processo circolare sulle bottiglie PET: raccoglierle, riciclarle e farle tornare bottiglie. Ecco perché è importante che siano poste in luoghi di grande afflusso come le metropolitane ed i mercati" commenta il presidente Coripet Corrado Dentis.