Macchinette mangiaplastica: Atac premiata per il progetto +Ricicli+Viaggi

Le macchinette “mangiaplastica” presenti nelle stazioni metropolitane sono piaciute subito agli utenti del trasporto pubblico. E non solo a loro. Grazie al progetto +Ricicli+Viaggi, infatti, Atac ha infatti ricevuto il premio Cio+Italia award 2021.

Il premio

Il premio, giunto alla sua decima edizione, è riservato ai Cio & gigital leader delle aziende top e medio-grandi in Italia. Un motivo di grande soddisfazione per l’azienda di trasporti pubblici capitolina. “Il nostro progetto va oltre la mobilità come ‘servizio’ – ha commentato l’amministratore unico Giovanni Mottura –e diventa contenitore di servizi utili per il cittadino".

Come funziona

Il progetto, lanciato a luglio 2019, prevede la raccolta delle bottiglie in Pet in eco compattatori situati in otto stazioni delle metropolitane A B e C. Gli utenti, per ogni bottiglia conferita, ottengono un bonus equivalente a 5 centesimi che accumulati, attraverso il ricorso ad una app, consentono di tramutarsi in biglietti o in abbonamenti, anche mensili. Le bottiglie raccolte, di ogni dimensione purchè Pet, attivando un processo virtuoso di economia circolare, vengono poi trasformare in nuovi contenitori.

Un'abitudine che fa bene all'ambiente

In due anni e mezzo, nonostante lo stop di sei mesi dal Covid, durante i quali l’Atac aveva sospeso la raccoolta, sono state inviate al consorzio Coripet più di sei milioni di bottiglie: circa 8mila al giorno, di media. “L’iniziativa – ha commentato Eugenio Patané l’assessore comunale alla mobilità – è la prima nel suo genere in Italia e tra le poche al mondo e permette ai cittadini di ottenere sconti sui biglietti di metro, tram e bus riciclando bottigliette di plastica. Per molti romani è diventata presto una bella abitudine che fa bene all’ambiente, al ciclo dei rifiuti e incentiva il trasporto pubblico”.

Il valore di Atac

Il premio, ha aggiunto l’assessore “dimostra una volta di più che l’azienda rappresenta una risorsa straordinaria per la città di Roma e deve essere pertanto messa nelle migliori condizioni di svolgere la sua mission e di adottare soluzioni tecnologiche ed innovative al servizio dei cittadini e di tutti gli utenti del trasporto pubblico locale”. Soluzioni che, nel caso delle macchinette “mangiaplastica”, al di là del premio ricevuto, hanno già incontrato l’ampio apprezzamento dei romani.

Chi ha conferito il premio

Il premio riconosciuto ad Atac è stato conferito da Cionet , la più importante e attiva business community internazionale di Cio & digital leader delle aziende top e medio-grandi in Europa ed America Latina. La società è focalizzata sui temi dell’IT, dell’innovazione e della trasformazione digitale. Il Cio+ Italia Award 2021 è il premio italiano dedicato ai Cio & digital eader delle realtà aziendali più innovative, organizzato e promosso dalla community di Cionet in Italia.