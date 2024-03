Le candidature alle europee, la mancanza di democrazia, i timori del crollo: cosa sta succedendo nel M5S di Roma

"Ha vinto Alessandra Todde, non il M5S". Passata l'ubriacatura per la conquista della prima regione, nelle chat del movimento romano (o quel che ne resta) l'analisi del voto sardo si trasforma in una forte preoccupazione per le europee e per quel che ne sarà in futuro di una classe dirigente che, complice la rigida regola del doppio mandato (più quello zero), teme di essere definitivamente archiviata.

Si osservano i dati sardi, quelli delle recenti elezioni, e tutti fanno notare come per il Movimento cinque stelle ci sia in realtà stata una pesante contrazione. Alle regionali 2019 infatti i grillini raccoglievano il 9,7%. Alle politiche 2022, già guidati da Conte, erano arrivati al 21,8%, eleggendo diversi parlamentari. Domenica 24 M5S si è fermato al 7,8%, consolandosi con il trionfo di Todde. Andrea Severini, marito di Virginia Raggi, ci ha fatto un post, muto, lasciando parlare i numeri.

La crisi del Movimento romano e laziale

E i numeri preoccupano più di qualcuno in vista del 9 giugno, per una tornata elettorale in cui si andrà da soli e dove conteranno le preferenze, i volti, la forza e la riconoscibilità sui territori. A Roma si osserva da più parti che il partito che conquistò la città prima e l'Italia poi non c'è più. C'è il partito di Giuseppe Conte, padre padrone di una creatura proiettata nel futuro, ma con utili e funzionali richiami al passato. A Roma in particolare si fa presente che l'ex Premier ha affossato quel po' di Movimento che restava con scelte calate dall'alto. A inizio settembre ci sono state le uscite (polemiche) di eletti in regione, segnale di una polveriera pronta a esplodere. Più di recente quella di un pezzo da novanta come Fabio Massimo Castaldo, parlamentare europeo uscente e incandidabile per via dei due mandati raggiunti. Con lui Federica Onori, parlamentare dei Castelli.

Ci sono le difficoltà a far decollare il lavoro dei gruppi locali, per nulla radicati sul territorio e incapaci di attirare energie e idee nuove. C'è la convinzione che tutto venga deciso dall'alto, a livello nazionale, in particolare da Paola Taverna che su Roma e sul Lazio viene data da tutti come la grande regista, intenta a costruire il suo personale futuro politico.

Tutto questo cova nel silenzio. Sì, perché nessuno sogna di esporsi, di contraddire l'ormai proprietario di tutto, pregiudicando così la possibile conquista di una remunerativa poltrona. Tutti fanno notare quanto accaduto ad agosto 2022, quando Virginia Raggi, da garante, segnalò l'anomalia del listino del presidente. Un'uscita con post pubblico, con nessun segnale di solidarietà per l'ex sindaca, finita isolata e marginalizzata. Ancor di più quanto accaduto a Luigi Di Maio, finito nel dimenticatoio con il suo progetto politico.



E quando le questioni esplodono, come la scorsa estate con l'uscita di Della Casa e Colarossi dal gruppo regionale, diventano veri e propri fulmini a ciel sereno. Schiaffi improvvisi che rimarcano, pubblicamente, l'assenza di un qualsiasi tipo di confronto democratico, elemento vitale invece del primo movimento.

La preoccupazione per le europee

I mugugni sono tracimati nuovamente nelle chat nelle scorse settimane, ben prima della vittoria di Todde e sono collocabili con l'uscita dell'intervista dell'ex presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che annunciava la sua candidatura alle europee al sud. Non che non si sapesse, ma è stata l'ennesima dimostrazione di come ormai si decida tutto in via Campo Marzio. "E a noi, qui al centro, chi ci mandano?", hanno cominciato a chiedersi tutti nervosamente. I nomi sono quelli di persone esterne al movimento, presi dalla società civile o di chi, fedelissimo a Conte, alle ultime politiche è rimasto fuori di pochissimo. È il caso, per esempio, di Angela Salafia, data per certa prossima candidata. O ancora Gianluca Ferrara. Top secret i nomi dalla società civile che però, visto il recente precedente di Donatella Bianchi candidata alla Regione Lazio, non spingono all'ottimismo.

Guardando le percentuali della Sardegna e l'annesso tracollo, il timore, a Roma e nel Lazio, è di restare senza rappresentati del territorio a Bruxelles. Un colpo finale che manderebbe in archivio le ambizioni di governo del movimento della prima ora, dando forza all'idea di un progetto stampella del partito democratico. Un'alleanza, quella con i dem, che ai romani non è mai piaciuta. Non casuale, in quest'ottica, appare la sortita mediatica dell'ex sindaca Virginia Raggi che, raccogliendo gli umori dei reduci della prima ora, in un'intervista a Il Foglio ha oggi spiegato: "Una cosa per me è chiara. Non sono d'accordo con l'idea che il campo sia individuato esclusivamente dal presentarsi come alternativa al governo, è una scelta subalterna che non condivido affatto". E ancora: "L'ho detto a Conte, l'alleanza organica con i dem non ha senso".

Che fine farà Virginia Raggi?

Dal totonomi per le europee quello dell'ex sindaca è oggi escluso da tutti. Lei però pur ridimensionata e messa in disparte dalla regola del doppio mandato (più quello zero), è considerata unanimemente una risorsa per il partito. C'è la sua storia, il suo seguito (social e non solo), la sua performance elettorale alle ultime amministrative quando con la sua civica rese riuscì a rendere dignitoso il crollo del Movimento. C'è l'altissima considerazione che di lei ha il fondatore, Beppe Grillo. In tanti la vedono come un punto di riferimento e questo nello stesso tempo viene visto come una possibilità da sfruttare, ma anche come un problema.

Da chi è vicino a Conte e anche nelle chat più vecchie del movimento, quello delle origini, c'è la convinzione: "Senza Virginia prendiamo meno voti. Dovremmo candidarla". Da qui la richiesta, avanzata a Conte, di rivedere le idee sul'ex sindaca, diventata, per la nuova dirigenza, una nemica dopo la battaglia per le candidature di agosto 2022. Da allora i due hanno ripreso a parlarsi, ma per lei nella dirigenza del partito non sembra esserci spazio. L'avvocata di Ottavia viene infatti ormai considerata il passato da dimenticare e ad oggi assolutamente non candidabile.

Un nuovo soggetto politico?

Dalle parti di Campo Marzio il nome di Raggi provoca però contemporaneamente preoccupazione, paure, in particolare quella di un nuovo soggetto politico che, dietro le quinte, sarebbe in costruzione con Alessandro Di Battista. In realtà, secondo quanto risulta a RomaToday, al momento in questo senso non c'è nulla di concreto. Troppi i soldi necessari per portare avanti il progetto e diversi sono i tempi rispetto al primo Movimento, nato sui social, diventati oggi terreno meno fertile del passato per chi vuole lanciarsi in nuove avventure politiche. La stessa ex sindaca al Foglio ha bollato l'idea come "le solite voci per indebolire il M5S".

A tenere lontana Raggi dalle europee e dal Movimento c'è la regola del terzo mandato. In tanti hanno interpretato come non casuale l'uscita di Grillo prima delle regionali sarde. Su X il post: "La regola del doppio mandato è uno dei motivi fondanti per cui è nato il MoVimento 5 Stelle. La politica non deve diventare una professione. I due mandati sono l'interpretazione della politica come servizio civile. Auspico che il nostro paese possa farne Legge di Stato". "L'ha scritto Grillo, ma l'ha commissionato Conte", è la certezza di tanti. Sì perché tra i due i ruoli sono ormai invertiti. Il comico è al servizio del M5S: c'è infatti un accordo di comunicazione e difficilmente scriverebbe cose per mettere in difficoltà il movimento.

La riforma dei mandati

Un'uscita che ha mandato su tutte le furie tanti ex big del movimento che, proprio in quei giorni, davano per chiusa la revisione del terzo mandato, con la possibilità per chi era stato deputato di tornare a fare il consigliere comunale o regionale. Un mandato zero postumo, necessario per portare esperienza sui territori vero tallone d'achille della creatura dell'avvocato di Volturara Appula. Una roccaforte, quella del terzo mandato, che veniva così rimessa in discussione e che gli ex big davano per violata e pronta per essere definitivamente "saccheggiata". Doveva infatti essere questa la prima conquista per qualcosa di più, per porre la questione dell'esperienza politica sul tavolo. Grillo però ha silenziato tutto. E, si racconta, Conte abbia fatto spallucce, compiaciuto per il richiamo a principi fondanti, mai così utili.

Cosa succederà?

Un quadro del genere è quello di uno stallo alla messicana: nessuno si espone, nuovi progetti politici non decollano e riforme interne per "normalizzarsi" e far crescere il partito, soprattutto sui territori, appaiono lontane. In mezzo gode Giuseppe Conte che ha in mano il pallino di tutte le decisioni. Con una in particolare, la deroga per la candidatura di Virginia Raggi alle europee, potrebbe sbloccare la situazione, allontanando da sè e dal movimento le ombre di un nemico interno che, in caso di risultato negativo, potrebbe cavalcare l'onda del malcontento e farlo uscire allo scoperto. L'intervista a Il Foglio è in tal senso un segnale: una Raggi amica del Movimento, pronta a dispensare consigli a Conte, ma anche a dettare una linea politica alternativa.