Lutto nel M5S di Roma. Scomparsa la consigliera Stefania Balsamà

E' venuta a mancare Stefania Balsamà, consigliera del VII municipio eletta nelle fila del Movimento Cinque Stelle. Eletta nell'ottobre 2021 in seguito alle amministrative municipali, all'interno del gruppo di opposizione, aveva ottenuto un centinaio di preferenze. Il decesso è avvenuto nella mattinata del 6 febbraio e a quanto si apprende è stato causato da un male che ha avuto un decorso molto veloce.

"Il Movimento 5 Stelle di Roma si stringe intorno ai familiari di Stefania Balsamà, consigliera M5S in Municipio VII, venuta a mancare troppo presto all'affetto di tutti noi. Stefania era per noi un esempio e un punto di riferimento: non solo nell'attività politica, ma anche e soprattutto a livello umano. Non ha mai smesso di farsi valere nemmeno nei momenti più difficili; era sempre in prima fila per i diritti dei cittadini, specialmente delle donne, senza mai perdere un colpo. Roma ha perso una stella" il cordoglio delle consigliere e dei consiglieri capitolini.

Anche dalla Pisana si stringono ai familiari di Balsamà: “Il Movimento 5 Stelle perde un grande punto di riferimento, una grande attivista ed una grande donna che, fino alla fine, non ha mai smesso di combattere. Ciao Stefania, lasci un grande vuoto, ti ricorderemo sempre con immenso affetto” le parole di Adriano Zuccalà e Valerio Novelli.

"La scomparsa della consigliera Stefania Balsamà lascia un grande vuoto all'interno della politica capitolina - il cordoglio delle consigliere e consiglieri capitolini e municipali della Civica Raggi - . Fino all'ultimo istante ha lavorato alacremente per i cittadini romani, con un impegno e un'abnegazione del tutto ammirevoli e spinta dal grande amore che nutriva per il suo territorio. Un raro esempio di dedizione civica e politica che la comunità del Municipio VII non dimenticherà mai. Ai suoi familiari esprimiamo tutto il nostro affetto e vicinanza in un momento così difficile e delicato".