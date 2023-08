A Roma il M5S è una polveriera. Malumori anti Conte (e Taverna), in tanti pronti a cambiare aria

Il partito che non c'è, che doveva essere e che Giuseppe Conte non ha mai costruito. Il M5S a Roma - ad un anno dalle elezioni nazionali che ne hanno sancito una inaspettata sopravvivenza - è vicino ad una resa dei conti. Si sprecano i mal di pancia degli eletti, dall'Europa fino all'ultimo dei municipi romani. Fioccano le notizie di possibili passaggi ad altri partiti: Forza Italia, in tal senso, è il più gettonato. A metà luglio era toccato a Fabio Massimo Castaldo, parlamentare europeo di Roma, ritrovarsi catapultato nel partito guidato da Tajani. Oggi sono i consiglieri regionali Roberta Della Casa e Marco Colarossi ad essere dati come prossimi al passaggio con i forzisti. Voci raccontano che, con loro, in tanti di vari municipi e di varie città del Lazio potrebbero lasciare.

L'ex presidente del IV municipio risponde al telefono, ma infastidita dice di non volerne parlare. Poi su facebook si sfoga: "A prescindere dalle mie personali scelte, posso dire che osservo e rifletto e sono convinta che ciascuno dovrebbe orientare il proprio sguardo alla luna e non al dito". Tradotto: il problema non è Della Casa che passa a Forza Italia, ma il M5S. Colarossi invece non risponde. Castaldo, ormai oltre un mese fa, aveva affidato a facebook una mezza smentita: "Sono il responsabile Affari Esteri ed Europei del M5S e, nonostante l’amarezza e il disappunto su diverse questioni, il mio desiderio è di continuare a lavorare per portare avanti le nostre battaglie. Sempre che non ci sia, da parte di qualcuno, la volontà di mettermi alla porta a mia insaputa".

Parole che, a fatica, nascondono un'evidente insofferenza per la gestione attuale del M5S. Cosa sta succedendo? I grillini avranno cambiato pelle, hanno un nuovo capo, ma la diffidenza verso la stampa rimane la stessa. Anzi: la paura di passare come quelli che dissentono dalla linea del capo è tale da far chiudere frettolosamente ogni tentativo di chiamata o interlocuzione. Al telefono in tanti si negano. Chi invece appare più cordiale non vuole esporsi in modo esplicito e parla solo dietro la promessa di non essere citato. "Parlerò quando sarà tempo", afferma un eletto in municipio. Non manca chi invece attacca quelli che sui giornali seminano zizzania e pensano al proprio tornaconto personale, cercando nuove carriere politiche.

A Roma ormai - questa è la sensazione - il Movimento cinque stelle è un partito fantasma. Cinque anni di governo Raggi hanno logorato la base di tutti i meet-up che aveva portato a percentuali bulgare in alcuni municipi. L'arrivo di Conte aveva portato i pochi che ancora credevano nel movimento a radunarsi attorno all'avvocato di Volturara Appula, dietro la promessa di una forte struttura territoriale. "Che non è mai arrivata", si sfoga un'importante esponente locale. E questa, secondo tanti, è la causa di tanti malumori. Fonti nazionali però smentiscono, perché i coordinatori dei vari gruppi municipali a breve saranno annunciati e i coordinatori locali, scelti da Conte, ci sono.

Le bassissime percentuali ottenute alle scorse amministrative sono state per tanti la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la dimostrazione che il partito non riesce più ad incidere. In tanti si stanno allontanando dal partito. Mancherebbe la fiducia. In tanti si aspettavano infatti di dare il proprio contributo e invece si sentono trasformati solo in risorse da utilizzare quando ci sono le elezioni.

C'è anche chi non ha preso bene le notizie sulle prossime candidature alle europee, tutte gestite dall'alto, tutte dall'ex Premier Conte. C'è poi chi non ha digerito le nuove regole sulle restituzioni. Regole, anche queste decise dall'alto. E ancora le deroghe ai due mandati, ad personam. Qui Roberta Della Casa, nel suo post, è abbastanza esplicita: "Non si deroga alla regola dei due mandati per chi ha fatto politica sui territori, municipi e piccoli comuni dove si guadagnano poche centinaia di euro e si combatte in prima linea però per chi ha fatto due mandati in parlamento a 13mila euro al mese più pensione a vita si concede di correre come candidati sindaci. Persone che i territori li hanno dimenticati nel decennio vip. Mai come oggi comprendo il vero senso "dell'uno vale uno".

L'ex presidente del IV municipio non la nomina, ma il riferimento pare essere a Paola Taverna. In diversi raccontano come da parte dell'ex vice presidente del Senato ci sia su Roma un certo movimentismo con l'obiettivo (anche questo lo lascia intendere Della Casa nel suo post, ndr) di candidarsi, alle prossime amministrative, come sindaco di Roma. L'assenza di una struttura territoriale forte, unita alla sua carica di vicepresidente a livello nazionale, le hanno dato infatti un potere enorme. È lei, a detta di tanti, a dettare la linea, a risolvere problemi o a crearne. E questo strapotere non piace, crea pruriti, fastidi e contrapposizioni. Ovviamente laddove c'è una regina, c'è anche una corte che la segue, con conseguenti gruppi contrapposti, liti e inevitabili malumori tra le parti. A livello nazionale chi è vicino a Conte e alla Taverna racconta l'attivismo dei dissidenti come finalizzato ad ottenere una propria agibilità politica, per propri tornaconti personali. Spazio che - è la conclusione dei "Contiani" - tra i grillini ovviamente non avrebbero per tutta una serie di regole interne che abbiamo. Abbiamo provato a interpellare la vice presidente del Movimento che ha preferito non rilasciare dichiarazioni.