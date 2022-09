M5S e LCR: "Chiediamo concreto impegno per gli alloggi donne vittime di violenza"

Tiene banco a Roma il tema della tutela delle donne vittime di violenza. Su tale argomento si sono espressi tramite una nota congiunta i Consiglieri Capitolini M5S e Lista Civica ‘Virginia Raggi’- Ecologia e Innovazione.

I Pentastellati e la Lista Civica sottolineano come sia stato rinviato il confronto in Aula sulla mozione da loro presentata sugli alloggi di emergenza, accogliendo la richiesta della Consigliera Michela Cicculi (SCE) di ritirare il testo e di portarlo in Commissione Pari Opportunità e auspicano che il rinvio "non sia un modo di affossare bensì l’espressione di una sincera volontà per giungere all’unanime e trasversale impegno su un tema così rilevante".

Nella nota ecco la richiesta dei Consiglieri: "Chiediamo che Roma Capitale garantisca pronta reperibilità di alloggi per l’ospitalità immediata e temporanea, nelle prime 24/48 ore, in particolari situazioni emergenziali, in attesa della successiva presa in carico da parte dei Centri Antiviolenza. La sinergia tra l’Amministrazione Capitolina e le Associazioni romane più rappresentative del settore ricettivo potrà costituire un presidio prezioso per tutte quelle donne e mamme costrette ad abbandonare le proprie abitazioni per proteggere se stesse e i loro figli. Predisporre un’azione mirata affidandone, poi, il relativo coordinamento ad un organismo specifico, come la Centrale Operativa Sociale, per interfacciare in tempo reale richieste di assistenza e disponibilità di alloggi per l’immediato ricovero, significherà concreto aiuto e prossimità, una risposta doverosa della Capitale nelle circostanze più estreme e drammatiche"

Il M5S e LCR rivedicano poi il loro operato durante l'amministrazione Raggi: "Durante la nostra Amministrazione, con programmazioni ed investimenti, abbiamo fortemente voluto creare tutte le condizioni per costituire ed incrementare il più possibile la rete solidale in città, a livello centrale e territoriale, soprattutto in periferia, nell’ambito di una vera e propria riforma della residenzialità, destinando allo scopo anche immobili sottratti alla criminalità organizzata. Ricordiamo che, per quanto riguarda i Centri Antiviolenza, a Roma fino al 2016 ce ne erano solo 2. Noi ne abbiamo aperti altri 10 ed avviato la ristrutturazione di ulteriori 2 centri, con l’obiettivo di estendere il servizio. Abbiamo, inoltre, realizzato 10 nuove strutture, ovvero: 1 Casa Rifugio, 4 Case di Semiautonomia e 5 appartamenti sullo stile innovativo del cohousing".

"Ora ci aspettiamo, dunque, una rapida calendarizzazione per poter trattare nella dedicata Commissione l’argomento, che potrà essere così arricchito con il contributo di tutti, rilanciando il messaggio forte e chiaro che ci ha sempre accompagnato nell’azione determinata di questi anni: Nessuna è sola".