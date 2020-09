Il M5s difende Raggi e conferma il bis: "Nessun patto con il Pd contro la sua ricandidatura"

"Il M5s su Roma ha la mia stessa visione". Come a dire, "ho il pieno sostegno del Movimento". La sindaca Virginia Raggi ribadisce l'appoggio dei vertici grillini alla sua ricandidatura, rispedendo al mittente le ricostruzioni stampa che hanno parlato di presunti nuovi piani d'intesa 5 Stelle-Pd all'indomani dei risultati delle elezioni referendarie e regionali. Nessuna spallata dal centrodestra alle urne e un esecutivo giallorosso che ne è uscito rafforzato, con un centrosinistra pronto a rivendicare maggior peso nella compagine di governo. Questi i due elementi chiave nelle analisi post voto, che potrebbero portare a un cambio di rotta anche per il futuro di Roma.

Un nuovo patto M5s-Pd anche per la Capitale, ma senza Raggi, quindi con un diverso candidato che vada a genio a entrambi gli schieramenti. Questa l'ipotesi che circola ma che sia la sindaca che il M5s si sono affrettati subito a smentire. "Le altre forze politiche hanno già dato ampiamente prova di quello che sanno fare in questa città, quindi non credo ci siano margini per ragionamenti diversi se si vuole continuare nella direzione che abbiamo intrapreso, e io voglio farlo" ha detto oggi la sindaca a margine di una conferenza stampa.

"Per quanti anni questa città è stata governata dal Pd? Chi ha portato al depauperamento il Servizio giardini, io? Chi è che non ha bandito le gare nè programmato interventi sul verde, io? Noi abbiamo invertito la rotta e riportato legalità e trasparenza esattamente come mi ero impegnata a fare in campagna elettorale".

"Contrariamente a quanto affermato oggi da organi di stampa non esiste alcun piano del Movimento 5 Stelle finalizzato a non ricandidare Virginia Raggi a sindaco di Roma nel 2021 - ha scritto poi in una nota il M5s - tale ricostruzione è priva di qualunque fondamento".