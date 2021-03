Regione Lazio, si lavora all'ingresso in giunta del M5s

Era stato il primo laboratorio di un accordo tra il Pd e il M5s. L'anatra zoppa uscita dalle urne del 2018 aveva portato i grillini ad accettare la presidenza di alcune commissioni in cambio di una sorta di patto di non belligeranza in aula. Ora, tre anni e tre governi nazionali dopo, l'accordo potrebbe diventare più strutturale, con l'ingresso in giunta del Movimento Cinque Stelle.

E' l'ipotesi a cui sta lavorando Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, alle prese con la sostituzione di Alessandra Sartore, assessora al bilancio diventata sottosegretaria dalla quale potrebbe scaturire un vero e proprio rimpasto. In giunta potrebbe entrare Roberta Lombardi, ma non solo. Si parla anche di un tecnico gradito al M5s. Si tratterebbe di un rimpasto con la delega al bilancio che potrebbe restare in orbita Pd con altri assessorati assegnati al Movimento Cinque Stelle.

Un messaggio per rinsaldare gli accordi nazionali, ma soprattutto al proprio partito: avanti con l'accordo con il Movimento. Una prova di forza sul terreno, quello della propria giunta, dove Zingaretti è più forte e sicuro. Una mano lanciata anche a chi, tra i pentastellati, vuole disfarsi di Virginia Raggi e andare alle urne, già al primo turno con un accordo Pd-M5s-Leu.

Un ingresso in maggioranza che, secondo quanto si delinea, dovrebbe avvenire sui temi. A dettare la linea è la capogruppo Roberta Lombardi. "Noi lavoriamo con la maggioranza sui temi da inizio consiliatura e negli ultimi mesi abbiamo votato insieme le linee programmatiche del prossimi settennato 21/27 e il recovery fund Lazio. C'è quindi un impegno congiunto su questi temi per il futuro del Lazio. Continuiamo su questa strada, quello che conta è programmare l'ultima fase di consiliatura insieme con quello spirito unitario e di condivisione che ha caratterizzato (e continua a caratterizzare) l'esperienza di governo centrale".