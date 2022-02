I consiglieri grillini rinunciano agli aumenti di stipendio: "Li devolviamo alla città"

"L’aumento di stipendio? Lo devolviamo alla città". Lo annuncia a RomaToday il grillino Paolo Ferrara. In onore delle vecchie battaglie, quando la riduzione degli stipendi degli eletti e quella dei costi della politica era una bandiera del Grillo pensiero, il gruppo M5S oggi all’opposizione rinuncerà agli aumenti di stipendio previsti a partire dal 1 gennaio per i rappresentanti dei Consigli comunali delle Città metropolitane.

“Non era questo il momento giusto per una norma del genere” spiega Ferrara al nostro giornale. Stiamo parlando di un aumento previsto con l’ultima legge di bilancio nazionale. Cresce l’indennita prevista per i sindaci e quindi, da statuto, si adegua anche la somma percepita dai consiglieri con i gettoni di presenza. Concretamente si passa dai 2440,74 a 2894,91 euro per i comunali e da 951,89 a 1129 per i municipali. Circa 200 euro in più che i grillini “regaleranno” ai romani.

“Ancora le modalità sono da definire - precisa Ferrara - ma siamo d’accordo, stiamo pensando alle iniziative possibili”. Anche la capogruppo Linda Meleo giudica “inappropriato” il momento scelto dal Governo centrale per fissare l’aumento. Anche se, ammette, "una sperequazione esiste tra le diverse figure istituzionali".

Già, ma non abbastanza per abbandonare le base ideologiche del Movimento che fu, quelle poche rimaste, e anzi, tentare di recuperarle agli occhi dei tanti elettori delusi. La decisione è presa, si tratta solo di definire i dettagli, ma, ribadisce Ferrara, “lo faremo sicuramente”.