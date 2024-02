Un lupo per le strade di Cerveteri: “È un giovane esemplare attratto dai rifiuti”

A Ladispoli un leone ed a Cerveteri un lupo. Sui gruppi social dedicati al litorale romano c’è chi scherza sulla presenza di predatori nelle strade dei due comuni. Ma se l’avvistamento del felino è stato un episodio sporadico, difficilmente ripetibile, quello del lupo potrebbe invece non esserlo.

Un giovane esemplare di lupo

Ma quello che è stato visto aggirarsi nelle strade di Cerveteri, nel video che Baraondanews il 14 febbraio ha diffuso sulla propria pagina facebook, è davvero un lupo oppure, come molti utenti hanno ipotizzato, è un cane lupo cecoslovacco? “Quello è un lupo, maschio, probabilmente di dieci mesi” ha confermato l’esperto di animali Andrea Lunerti “Si tratta di un esemplare in dispersione, un fenomeno che si verifica in questo periodo dell’anno quando, dal branco, gli animali più giovani vengono allontanati per evitare accoppiamenti tra consanguinei che indebolirebbero il patrimonio genetico della specie”.

Una presenza stabile nel territorio

Dello stesso avviso anche Marco Antonelli, etologo da anni impegnato nel monitoraggio dei lupi. “Ho visto il video. Dalla conformazione fisica e dal comportamento sembra un esemplare che può essere nato lo scorso maggio. D’altra parte la presenza di lupi, nelle colline intorno a Cerveteri, è confermata da una quindicina d’anni mentre nella zona dei Monti della Tolfa è storica, visto che lì probabilmente non si è mai estinto”. Ma che ci fa un animale di quell’età tra le strade di un centro abitato da decine di migliaia di persone?

Attratto dalla presenza dei rifiuti

“E’ in dispersione e cioè è alla ricerca di una femmina con cui accoppiarsi per formare il proprio branco. Essendo un esemplare giovane, solitario è alle prime esperienze e si è spinto in città, un territorio che non conosce e che lo rende, come si vede nel video, un po’ disorientato, direi quasi impacciato” ha osservato Lunerti. Si spinge nei territori popolati dagli uomini perché lì sa che può trovare del cibo. Analisi condivisa anche da Antonelli. “Come altre specie, il lupo trova in città rifiuti che non sono stati correttamente gestiti. Ne viene attratto, ma può diventare un problema, ingenerando comportamenti di abitudine e di confidenza. E, dicevo, è un problema che va affrontato quello della corretta gestione dei rifiuti, perché l’arrivo dei lupi crea allarmismo sociale”. E va quindi evitato.

Niente allarmismi è un predatore utile

Ma è davvero pericoloso il lupo per gli uomini? “Negli ultimi duecento anni non è mai accaduto che un lupo abbia attaccato delle persone, anche perché questi animali sono diventati piuttosto timorosi dell’essere umano. Ciò premesso – ha aggiunto Lunerti - non possiamo negare che si stiano espandendo e che la loro presenza abbia un impatto sugli allevamenti che però si verifica soprattutto perché i capi non vengono più custoditi. In realtà la presenza del lupo è un bene, dal punto di vista eco-sistemico, perché contribuisce a ridurre la pressione dei cinghiali”. Niente allarmismi quindi anche se nel litorale a nord della Capitale gli avvistamenti di questi predatori sono in aumento.