Sale a quattro il bilancio dei lupi investiti: l’ultimo caso è sull’Aurelia

Sale a quattro il numero di lupi morti, dall'inizio dell'inverno, per l’impatto con un’auto. L’ultimo caso si è registrato nella giornata di domenica 13 febbraio. A farne le spese un esemplare che, nelle prime ore della mattinata, stava transitando sull’Aurelia, all’altezza di Castel di Guido.

Perchè tanti lupi morti

“Nel nostro contesto, come in molti altri in Italia, la prima causa di mortalità per il lupo sono proprio gli investimenti stradali” ha ricordato Alessia De Lorenzis, responsabile dell’Oasi Lipu di Castel di Guido. Sono dei predatori che, ha ricordato De Lorenzis, “sono in grado di compiere movimenti giornalieri anche di decine di chilometri”. Lo fanno quando vanno “in dispersione”, quando cioè lasciano il branco alla ricerca di nuovi territori da colonizzare. Questo fenomeno avviene quando i lupi sono giovani e quindi anche poco esperti.

Animali giovani ed inesperti

La scoperta di nuovi habitat, comporta l'attraversamento di aree che hanno subito l'azione dell'uomo. Ponti e strade così diventano improvvise barriere che questi animali, ancora giovani, non sanno gestire. Non è un caso che, delle quattro carcasse rinvenute negli ultimi due mesi, solo uno fosse adulto. In tutte le altre circostanze, vale per la lupa rinvenuta sul ponte che conduce sull'A91 come per il maschio trovato esanime sulla Pontina, l'età stimata era sempre inferiore ai due anni.

Le misure per evitare la strage

La segnalazione del quarto esemplare investito, in un arco temporale così ridotto, porta inevitabilmente a riflettere sul rapporto tra gli uomini ed i lupi. Ed in particolare sulle misure che si possono mettere in campo per evitare quella che, in rapporto alla popolazione, si comincia a configurare come una “strage”. “È quanto mai necessario cercare di mitigare l'impatto delle auto sulla fauna selvatica - ha premesso De Lorenzis - sottopassi, sovrappassi, la costituzione di aree di connessione naturale che permettano alle specie selvatiche di muoversi con pochi pericoli, sono interventi vitali non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche per la sicurezza di cittadini e automobilisti”. Misure che, in generale, possono contribuire a preservare la fauna selvatica.

Le recinzioni

Nello specifico, visto che l'incidente è accaduto sull'Aurelia, c'è una richiesta che viene avanzata dalla Lipu. “Auspichiamo che gli enti preposti, vale a dire l'assessorato alla mobilità di Roma Capitale e la riserva naturale statale del litorale romano, provvedano a mettere in sicurezza i tratti più a rischio della strada” che attraversa la via Aurelia. ha commentato la responsabile dell'Oasi. Come fare? “Serve una rete che sia alta un metro e mezzo” ha commentato la responsabile dell'Oasi. Contribuirebbe a ridurre l'impatto sulla conservazione dei lupi e delle tante altre specie che vivono nella preziosa riserva naturale.