Lupi alle porte di Roma: un video conferma il ritorno dei predatori

Tre lupi in una vallata verde, lungo la via Tiberina. E’ questo il contenuto di un video divenuto virale sui canali social, con gli utenti che attribuiscono l’avvistamento alla zona Castelnuovo di Porto, dunque a nord della Capitale.

Il ritorno nelle aree vicino Roma

“La presenza di lupi nelle aree periurbane intorno a Roma è accertata da una decina di anni. In quel quadrante – ha spiegato lo zoologo Marco Antonelli, esperto in lupi – non sono attualmente in corso dei monitoraggi, ma ci sono due o tre branchi nel quadrante intorno al parco di Veio, ed è quindi verosimile che possano essersi spinti anche nella zona ripresa dal video”.

Proprio sulla via Tiberina, a fine febbraio, era stato investito un esemplare. Anche in quel caso l’episodio era stato documentato con un video, girato dall’automobilista che, dopo averlo colpito, si è premurato di chiamare soccorsi. L’animale, rimessosi sulle proprie zampe, ha approfittato della notte per tornare nell’area verde e per far perdere le proprie tracce.

I lupi nella Capitale

Avvistamenti di lupi, d’altra parte, cominciano a registrarsi anche all’interno del territorio comunale. Nella zona di Prima Porta, lo scorso novembre, è stato fotografato un maschio che si aggirava nei pressi di un fossato, ad un centinaio di metri dalle abitazioni e da alcune attività commerciali della zona. Più di frequente invece la presenza di lupi è testimoniata dagli investimenti di cui rimangono vittima. Nel corso del 2022 sono stati accertati almeno cinque casi, sia nel quadrante nord che in quello meridionale di Roma.

Il ritorno dei lupi nel territorio della Capitale, dopo una lunga assenza, è infine accertato anche grazie al lavoro svolto dai monitoraggi eseguiti nell’Oasi Lipu di Castel di Guido ed in generale nella riserva del Litorale Romano che, complessivamente, permettono di seguire due branchi che si possono considerare ormai stanziali.

Regole da seguire

“I lupi nella aree periurbane di Roma ci sono, ma questo non deve creare allarmismi – ha spiegato Antonelli – semplicemente bisogna adattarsi a questa presenza con corretti comportamenti, in primis non lasciando risorse alimentari in giro, che siano cibo per cani o gatti o scarti organici, cosa che vale per i privati cittadini come per le aziende agricole. Altra cosa da evitare è quella di lasciare, la notte, i cani legati alla catena in una zona che sia all'aperto”. Le conseguenze potrebbero essere drammatiche per i fedeli amici dell'uomo. Anche in questo caso, un episodio di predazione ai danni d'un cane, è stata documentato con un video girato nella zona della Valle Galeria, quindi sempre a Roma.

“I lupi sono animali elusivi e quindi non creano problemi di sorta ai cittadini. Altro discorso sono i danni che possono causare agli allevatori. In quei casi occorre lavorare sulla prevenzione del danno, puntando sul ricovero notturno del bestiame, sulla sistemazione di recinzioni elettrificate e sul lavoro dei cani da guardiania”. Insomma, i lupi a Roma ci sono. Ed anche intorno a Roma, come ribadito dal video virale girato sulla Tiberina. Si tratta d’imparare a rispettare poche, semplici regole, per garantire una convivenza che sia reciprocamente sostenibile.