Lungomuro di Ostia, via libera ai controlli sulle licenze edilizie: il municipio vuole “vederci chiaro”

Controllare i titoli autorizzativi di muri, cancelli, sbarramenti, paletti e recinzioni che costituiscono un ostacolo al libero accesso alla spiaggia ed alla libera veduta del mare. E’ questa la richiesta contenuta nella delibera che, la maggioranza in municipio X, ha deciso di portare all’attenzione del parlamentino di Ostia.

Le intenzioni naufragate di abbattere il lungomuro

Il provvedimento su cui l’amministrazione locale sta puntando, oltre a dare mandato agli uffici municipali competenti di eseguire le verifiche, sui permessi a costruire come sulle autorizzazioni paesaggistiche, prevede anche uno step successivo: l’assunzione delle ordinanze di ripristino. Ma è uno scoglio su cui si sono arenate anche le precedenti amministrazioni, che avevano annunciato anche dei numeri al riguardo. Seimila metri lineare da demolire, era stato annunciato durante la consiliatura Raggi, che però non sono mai stati abbattuti. Oggi ci riprova l’attuale amministrazione locale.

Il mare accessibile

“La legge ci dice che l'accessibilità e la visibilità del mare devono essere garantite in ogni caso. Dice che i muri perpendicolari e paralleli alla battigia non possono essere in muratura e che non possono essere così alti; dice che non si possono mettere recinzioni e neanche siepi che impediscono la libera visuale – ha ricordato il consigliere democratico Raffaele Biondo, primo firmatario della delibera – Il mare deve essere libero in quanto bene pubblico”.

Cosa prevede il piano di utilizzo dell'arenile

A sostegno della tesi del consigliere democratico, sulla necessità di garantire l’accesso alla spiaggia, è intervenuto anche il Piano di utilizzazione degli arenili. Già quello regionale, nella primavera del 2021, aveva previsto l’abbattimento delle barriere, aspetto ripreso dal Pua cittadino. Il piano capitolino prevede infatti di garantire una migliore visibilità ed accessibilità alla costa, che vanno realizzati liberando il 50% della visuale. Obiettivo che si raggiunge andando anche ad abbattere una parte del lungomuro.

Cosa è cambiato rispetto al passato

L’iter del Piano di utilizzazione degli arenili votato dal comune non si è ancora concluso, perché quello approvato lo scorso autunno è solo la proposta preliminare, cui deve seguire la Valutazione ambientale strategica, con i rispettivi correttivi. Ora arriva la proposta del municipio X che, non per la prima volta, dichiara l’intenzione di volerci vedere chiaro. A differenza del passato c’è un Pua che a livello regionale è stato approvato e che a livello cittadino, pur non avendo concluso il proprio iter, è in fase avanzata. La richiesta del municipio si inserisce dunque in questo contesto. Agli uffici ora il duplice compito di verificare le autorizzazioni rilasciate e di aggiornare enti come la capitaneria di porto o il demanio marittimo dell'istruttoria prodotta. Se sarà, come sostiene chi ha depositato la delibera, "il primo passo" verso la demolizione, è prematuro stabilirlo. Gli annunci del passato, sono tutti andati a sbattere con un muro, anzi, contro un lungomuro.