Un cantiere sul lungomare: a Torvaianica arrivano marciapiedi e lampioni nuovi

Le transenne sono state già montate ed anche una parte degli scavi sono partiti. I lavori che interessando il Lungomare delle Sirene, a Torvaianica, sono già in corso e dureranno, da cronoprogramma, 490 giorni.

I marciapiedi da costruire

L’intervento prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi nei tratti stradali che ne erano totalmente sprovvisti. Saranno larghi almeno 2 metri, verranno realizzati con masselli autobloccanti e permetteranno anche di abbattere le barriere architettoniche, sia per le persone con difficoltà motorie, sia per gli utenti che sono ipovedenti per i quali sarà predisposta l’installazione di percorsi tattili. E’ previsto anche il rifacimento dei marciapiedi, laddove siano già esistenti.

Come cambia la strada

L’operazione, che ha termine contrattuale il 17 marzo 2025, verrà compiuta su un tratto di strada lungo circa 3,1 metri. Per quanto riguarda i parcheggi, verranno mantenuti “in linea” sul lato della strada che rivolto verso il mare. Il lungomare sarà mantenuto con due corsie di marcia, larghe complessivamente 7 metri e trenta centimetri. Non ci sono soltanto i marciapiedi da fare con i 5milioni e 81mila euro ricevuti dall’Europa attraverso i fondi del Pnrr.

Altri interventi previsti

Il finanziamento prevede, tra Via San Francisco e Via San Paolo, anche la realizzazione di un nuovo collettore di raccolta delle acque piovane . Inoltre sarà potenziata l’illuminazione stradale, con un nuovo impianto sul lato mare e l’adeguamento di quello lato monte. I fondi del Pnrr verranno infine impiegati, con questi lavori, ad installare un impianto di videosorveglianza che potrà vantare l’utilizzo di 10 telecamere.