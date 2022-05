Parcheggi riservati e passerelle per una spiaggia a portata di tutti

Il mare a portata di tutti. L’avvio della stagione balneare, ha riproposto il tema dell’accessibilità alle spiagge del litorale. Una questione che interessa tutti gli utenti ma che, in particolare, va affrontata per garantire l’accesso all’arenile anche ai cittadini con difficoltà di deambulazione.

Una priorità dell'amministrazione

Il presidente municipale Mario Falconi, annunciando le linee che avrebbero ispirato l’ordinanza balneare, aveva posto l’attenzione anche sulla necessità di garantire, per le persone con disabilità, la frequentazione degli arenili. “L’accesso alla spiaggia delle persone con disabilità è un tema che ci sta molto a cuore. Vogliamo che sia garantita realmente– aveva dichiarato il minisindaco del municipio X, in un’intervista rilasciata a Romatoday - In passato ho visto delle pedane che, pur partendo dall’ingresso, non consentivano di arrivare sulla battigia e questo non deve più ripetersi”.

I parcheggi riservati

Per arrivare in spiaggia, però, le persone con disabilità devono affrontare un altro problema: la laboriosa ricerca di un parcheggio. Possibilmente vicino all’ingresso dell’arenile, che sia quello in concessione ad uno stabilimento oppure gestito direttamente dal municipio. In ogni caso, la ricerca del posto auto, rappresenta una criticità tale da spingere chi ha difficoltà di deambulazione, a rinunciare all’intenzione di raggiungere la spiaggia. Ed è probabilmente anche per questo che, al primo punto di un dispositivi recentemente approvato dalla giunta Falconi, c’è quello di “effettuare un censimento degli stalli di parcheggio riservati alle persone con disabilità” Servirebbe a creare una sorta di “registro municipale” in cui annotare anche “se siano presenti o meno degli svicoli adiacenti”.

Contestualmente, l’amministrazione municipale ha dato mandato di provvedere ad assicurare “una provvista adeguata di stalli che siano riservati alle persone con disabilità”. Devono chiaramente trovarsi “in prossimità del lungomare” e preferibilmente “in corrispondenza dei varchi di libero accesso all’arenile” che previsti nella misura di uno ogni 300 metri.

Una battaglia di civiltà

“Il tema dell'accesso alla spiaggia nel Municipio X va affrontato anche con riferimento alle persone con disabilità – ha premesso Guglielmo Calcerano, assessore municipale ai lavori pubblici - con queste misure vogliamo garantire davvero a tutte e tutti la possibilità di raggiungere senza difficoltà la spiaggia a libera fruizione, a partire dalla presenza dei necessari parcheggi riservati e scivoli per il transito sul marciapiede, sino alla realizzazione dei percorsi sono alla battigia – ha specificato Calcerano, autore del provvedimento sul miglioramento dell’accesso alle spiaggia che è stato firmato anche da Falconi - E’ una battaglia di civiltà che dobbiamo vincere tutti insieme”.