Gelaterie e rosticcerie in centro, sì a nuove aperture. "Non rinnoviamo i divieti, ma non sarà invasione: ecco perché"

La maggioranza si spacca ma non bastano i voti di EuropaVerde e di Sinistra Civica Ecologista per battere il PD e la civica di Roberto Gualtieri. Così la proposta avanzata dalla lista Calenda di “prorogare il divieto di apertura dei laboratori artigianali nel sito Unesco”, con 12 voti a favore e 9 contrari, é stata rispedita al mittente.

La divergente posizione di municipio e comune

“I laboratori artigianali cui si fa riferimento sono quelli del settore alimentare e la bocciatura incassata in comune consente, dal primo gennaio, di poter aprire nelle strade del centro altre attività che poi possono fare anche la somministrazione” ha spiegato Giuseppe Lobefaro, ex presidente municipale ed oggi capogruppo della lista Calenda in municipio I. “La cosa incredibile è che un atto analogo, finalizzato a chiedere di prorogare i divieti, era stata recentemente approvata nel nostro municipio, con i voti anche della maggioranza di centrosinistra” ha rimarcato Lobefaro “ed è un peccato che l'amministrazione locale non faccia rispettare un atto che rispecchiava l'esigenza di un intero territorio".

Il regolamento approvato a fine maggio

Ma perché è stata chiesta una proroga? Lo scorso maggio, sul filo di lana, l’amministrazione capitolina aveva approvato una sofferta delibera. Era quella dedicata a regolamentare il commercio nel cosiddetto sito Unesco. Riguardava quindi i minimarket, i negozi di souvenir, le attività di pura somministrazione ed i cosiddetti laboratori artigianali. Per tutti queste categorie, salvo l’ultima, era stato fissato il divieto di nuove aperture perché, il centro storico, risultava già saturo delle relative attività.

Il caso specifico dei laboratori alimentari

Sui laboratori alimentari, invece, si è aperto un dibattito perché, chi aveva proposto la delibera, il presidente della commissione commercio Andrea Alemanni, sosteneva che bastassero alcuni paletti per limitarne il numero. In quell’occasione la maggioranza aveva deciso di optare per una sorta di compromesso: un divieto di soli sei mesi, vale a dire fino al 31 dicembre. Sei mesi “per fare approfondimenti” e verificare se, i laboratori alimentari, fossero effettivamente in soprannumero. Quella scadenza di fine anno è stata cerchiata in rosso dai comitati e le associazioni del centro storico che, a più riprese, hanno chiesto di prolungare il divieto. Richiesta portata di nuovo in aula il 16 gennaio, dalla Lista Calenda, ma senza successo.

I paletti che dovranno impedire l'invasione

Dal primo gennaio quindi possono aprire nuove gelaterie, rosticcerie, negozi di kebab nel centro storico. Sarà un’invasione? Alemanni spiega perché non sarà così: “Nessuna invasione e lo conferma un dato: dall’inizio del mese ad oggi sono state avviate solo 2 SCIA (segnalazione certificata di nuove attività ndr) per nuove aperture. E lo sa perché? Perché per ottenere il permesso bisogna essere iscritto all’albo degli artigiani previsto dalla legge regionale e poi perché bisogna sottostare ad alcune condizioni, come quella di avere un bagno per i clienti, le mura insonorizzate ed una superficie di almeno 80 metri quadrati su un unico livello, che di fatto scoraggiano l’apertura della semplice attività ‘monoserranda’ che vende la pizza al taglio, per fare un esempio”.

Non c’era quindi l’esigenza di mettere dei limiti ai laboratori alimentari? “Assolutamente no” ha ribadito Alemanni “mentre era necessario farlo, e vi abbiamo provveduto con il regolamento approvato a maggio, fissare dei limiti per aprire altri minimarket. Ed anche in quel caso lo dimostra un dato: nelle 2 settimane che sono state necessarie per applicare quella delibera, sono state aperte 70 scia di nuovi minimarket”. Se rapportate all’arco temporale, di sole due settimane, rappresentano un’ “invasione” di cui, le strade del centro storico, non sentivano proprio il bisogno.