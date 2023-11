No al luna park del centro storico: i residenti si mobilitano

Hanno scritto al presidente Sergio Mattarella, ora anche al sindaco di Roma e promettono di scendere in piazza. Le 16 realtà della “città storica” che compongono la rete delle associazioni per una città vivibile (Racv), hanno deciso di passare alla controffensiva. Perché, l’ennesima proroga ai tavolini ed ai “dehors”, rischia di trasformare, ulteriormente, il centro storico in un enorme luna park per turisti.

La proroga contestata

A scatenare la reazione di realtà come il comitato Rione Monti, il comitato Vivere Trastevere e l’associazione progetto Celio, solo per citarne alcune, è stata l’approvazione dell’emendamento dal DDL concorrenza presentato dall’onorevole Andrea De Priamo. La norma, passata per la commissione commercio del Senato ed in procinto di essere confermata alla Camera, prolunga fino al 31 dicembre 2024 le occupazioni di suolo pubblico rilasciate durante l’emergenza. Significa confermare la condizione attuale che, chi abita i territori interessati dall’invasione di tavolini e pedane, aveva sperato di poter modificare.

La richiesta di un regolamento comunale

“Ci colpisce che su questioni relative alla vivibilità, senza una reale motivazione d’urgenza, venga tolta ai comuni autonomia di regolazione e pianificazione del territorio” hanno commentato Laura Franchetti e Paolo Gelsomini, presidente e segretario della Racv. Però, preso atto che l’amministrazione locale non potrà disciplinare le Osp, per i rappresentanti dei comitati diventa “decisivo affrontare finalmente il tema dell’abusivismo dilagante”. E’ questo un tema al quale, chi governa la città non deve sottrarsi.

“Occorre far rispettare con decisione le regole del Codice della Strada che non è stati mai sospeso” hanno sottolineato gli attivisti che hanno scritto al sindaco. E questo comporta il “rafforzare decisamente i controlli da parte della Polizia Locale”. Inoltre, suggeriscono sempre le associazioni ed i comitati per una città vivibile, un contributo importante al controllo dell’abusivismo “potrebbe derivare da un nuovo più penalizzante regime sanzionatorio nell’ambito del nuovo Regolamento” che, di conseguenza, va comunque scritto. “A nostro avviso – hanno rimarcato i rappresentanti della Racv – anche in presenza della proroga nazionale, la nuova normativa comunale deve essere l’occasione per l’amministrazione di riprendere il controllo del territorio”.

In piazza contro il luna park centro storico

Al Campidoglio, quindi, viene chiesto di andare avanti con la stesura del regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico a cui stava lavorando. Al governo nazionale, invece, si contesta il ricorso alla proroga e, in prospettiva, la possibile stesura d’ un disegno di legge che non sia finalizzato a ridurre l’impatto di pedane e tavolini sul territorio. Per chi ha firmato l’appello a Gualtieri e per quanti il 18 novembre si sono dati appuntamento in piazza Mastai la condizione attuale favorisce la “monocultura commerciale ad uso ed abuso dell’iperturismo” e, a trarne vantaggio, è una fetta limitata dell’economia cittadina, quella che s’identifica con le attività di ristorazione. A farne le spese sono gli abitanti del centro ed i negozi di prossimità, penalizzati da un centro trasformato in una sorta di luna park. Una prospettiva che ha spinto i comitati e le associazioni ad organizzare, alle ore 11.30 di sabato 18 novembre, la manifestazione a Trastevere.