Centro di Roma sempre più luna park. Chiude il supermercato del quartiere: “Ormai restano solo attività per turisti”

Dove fare la spesa se chiude il supermercato sotto casa se, quest’ultimo, è anche l’unico a disposizione nel quartiere? La domanda se la stanno ponendo gli abitanti di via Annia, al Celio, che da qualche settimana hanno dovuto rinunciare al loro fidato supermercato.

Il supermercato di quartiere

“Era un supermercato con una sola cassiera e, nonostante questo, non si doveva fare neppure la fila, perché ci andavano solo i residenti. Ne resta un altro, più distante, situato in una posizione decisamente più appetibile per i turisti. Con prezzi che sono, infatti, proprio a loro uso e consumo” ha raccontato a Romatoday Paolo Gelsomini, presidente dell’associazione Progetto Celio. Purtroppo, in assenza di regole che possano indirizzare il mercato, quest’ultimo decide da solo e, nel farlo, penalizza degli utenti, che in questo caso sono gli ultimi rimasti in un quartiere, il nostro, che conta ormai solo 2500 abitanti” ha sottolineato Gelsomini.

I consumi dei residenti e quelli dei turisti

C’è chi fa la spesa per una settimana e chi, invece, si limita a comprare ciò di cui ha bisogno per un semplice pasto. La prima categoria di consumatori è quella cui appartengono le famiglie, la seconda i turisti. Può capitare, ed a Roma accade più spesso del previsto nelle zone del centro, che diventi complicato trovare una sintesi tra le due esigenze: tra il supermercato, prediletto da un target famigliare, ed il minimarket o la rosticceria dove, eventualmente, acquistare il singolo pasto. Se si lascia il mercato da solo a decidere, ci saranno persone che ne risulteranno svantaggiate fa notare chi abita in quei luoghi. Ed anche per questo potranno decidere di trasferirsi in zone più residenziali, magari mettendo in affitto per soggiorni di breve periodo il vecchio appartamento che lasciano. In questo modo si alimenta lo spopolamento del centro storico, sempre più un luna park ad uso e consumo di chi, a Roma, non vive né lavora.

Regolamentare il turismo per preservare gli abitanti

“Sembra strano parlare di turismo, se si fa riferimento alla chiusura di un supermercato di quartiere. Eppure le cose sono collegate” ha ricordato il presidente di Progetto Celio. Insieme ad altre realtà del centro, come il Comitato di quartiere Monti, sta spingendo l’amministrazione a dotarsi di un regolamento, anzi di una serie di regolamenti finalizzati a non trasformare la zona Unesco di Roma in un semplice museo. Perché la bellezza di Roma sono anche le sue storiche botteghe, le reti civiche e le associazioni di vicinato.

I nodi da affrontare dal commercio al turismo

“Il mercato lasciato troppo libero, diventa anarchico. Noi invece – ha aggiunto il presidente di Progetto Celio – chiediamo all’amministrazione una politica di indirizzo e di controllo, sia per gli esercizi commerciali, ed un primo regolamento in tal senso è stato recentemente approvato - che per le case vacanze”. Per farlo, si chiede all’amministrazione di sedersi con i cittadini del centro attorno ad tavolo, anzi “a tanti tavoli” quante sono le esigenze da affrontare. Dai permessi per gli appartamenti trasformati in strutture alloggiative, a quelli rilasciati per sistemare miriadi di tavolini e pedane davanti ai negozi. Esigenze che vanno intercettate per tempo perché poi, con l’arrivo del Giubileo, potrebbero deflagrare.