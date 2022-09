Il Campidoglio cerca sponsor per le luminarie di Natale

In un’epoca in cui le bollette salgono alle stelle e il costo dell’energia sfonda tutti i record, l’amministrazione capitolina corre ai ripari in vista del Natale. E lo fa diffondendo un avviso pubblico per la ricerca di sponsor disponibili a provvedere a proprio spese alla realizzazione di luminare natalizie che siano, oltre che belle da vedere, anche sostenibili.

L’avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati, che dovranno presentare le loro proposte per rendere più attrattive e luminose le vie della città. Le luminarie dovranno accendersi l’8 dicembre e spegnersi l’8 gennaio, dalle 16 alle 24, e dovranno essere installate dai soggetti aggiudicatari. Che in cambio potranno pubblicizzare nome, logo, marchio, prodotti e servizi offerti sfruttando totem temporanei o altri manufatti identificativi, o allestire spazi promozionali in aree che dovrà autorizzare Roma Capitale.

La proposta di sponsorizzazione - valutata tenendo conto dei costi e del ritorno pubblicitario e di immagine - dovrà avere un valore non inferiore 100.000 euro, e la proposta dovrà coprire l’installazione di luminarie in tre coppie di aree individuate dal Comune. La sostenibilità della proposta sarà ovviamente un requisito preferenziale, insieme con l’allestimento generale.

Le domande potranno essere presentate sino alle 12 del 17 ottobre (qui il testo integrale dell'avviso pubblico), dopodiché Roma Capitale procederà con l’esame. L’avviso pubblico arriva a pochi giorni dalla presentazione del bando per la Festa del Befana, con cui il Campidoglio punta a riempire piazza Navona assegnando tutte le postazioni rimaste vuote nel 2019, ultimo anno dell’evento prima dello stop dovuto alla pandemia da Covid-19. In quell’occasione l’assessora alle attività produttive Monica Lucarelliaveva ribadito l’intenzione di illuminare a festa la città per promuovere il turismo e aiutare il commercio, ammettendo che i costi dell’energia contribuiscono a gettare un po’ d’ombra, ma non scoraggiano.

“Tutti abbiamo ricevuto le prime bollette di gas e luce con aumenti del 300%, stiamo ragionando col sindaco sulla gestione dei rincari, ma a livello di Comune non è facile trovare soluzioni - ha detto l’assessora - Certo è che spegnere la città non aiuta nessuno, dobbiamo tenere conto del caro energia, ma spegnere le luminarie sotto Natale sarebbe un danno al commercio stesso e al turismo. Capiremo con il nuovo governo come potremo muoverci, ma non è un problema solo di Roma, è europeo e italiano”.