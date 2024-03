L'assessora regionale denuncia "il degrado di Villa Borghese" e attacca Gualtieri

Una delegazione di Forza Italia ha svolto un sopralluogo a Villa Borghese. A guidarla, la neo coordinatrice romana Luisa Regimenti, già assessora al personale della giunta Rocca.

Sopralluogo di Forza Italia a Villa Borghese

Lo scopo del "blitz", al quale hanno preso parte anche alcuni cittadini, è stato quello di evidenziare quello che per il partito fondato da Silvio Berlusconi è "uno stato di abbandono" in cui versa Villa Borghese. "Questa mattina mi sono recata a Villa Borghese, cuore verde della Capitale e museo a cielo aperto - ha fatto sapere Luisa Regimenti -, insieme a una delegazione di militanti di Forza Italia e di semplici cittadini preoccupati del degrado che colpisce da tempo alcune aree del parco".

"Manutenzione carente, muri crollati, alberi lasciati a terra"

Il gruppo si è fotografato, mostrando una bandiera di Forza Italia, proprio vicino ad un mucchio di rami e tronci lasciati a terra e delimitati da un nastro giallo della Polizia Locale, probabile conseguenza di una potatura non ancora bonificata: "I problemi di Villa Borghese sono da anni sempre gli stessi - prosegue l'assessora - abbiamo rinvenuto muretti crollati, una manutenzione sempre più carente del verde con alberi crollati e lasciati a terra, l'asfalto in alcuni punti é deteriorato e rialzato per le radici degli alberi, un pericolo per pedoni e ciclisti. I cittadini chiedono che nelle ore notturne siano potenziati i controlli e che si provveda alla chiusura notturna degli ingressi alla Villa.

"Non possiamo permettere che l'eccellenza storica, culturale ed ecologica di Villa Borghese sia a rischio per l'incuria del Campidoglio", conclude Regimenti, lanciando una stoccata chiara a Gualtieri e alla sua delegata al verde, Sabrina Alfonsi.