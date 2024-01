Luisa Regimenti è la nuova coordinatrice romana di Forza Italia

Cambio ai vertici romani di Forza Italia. Dopo quattro anni di Maurizio Gasparri, ecco Luisa Regimenti.

Luisa Regimenti coordinatrice romana di Forza Italia

L'eurodeputata, da quasi due anni assessora al personale della giunta Rocca in Regione, è stata eletta nuova coordinatrice di Roma del partito fondato da Silvio Berlusconi, succedendo al senatore Maurizio Gasparri, che nel 2020 era stato designato commissario proprio dal Cavaliere.

Sguardo alle Europee e al dopo Gualtieri

Un avvicendamento che si consuma a un mese dal congresso nazionale, che si terrà il 23 e 24 febbraio. Regimenti, 66 anni, dal 2018 è professore incaricato nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università Tor Vergata. "Metterò mano all'organizzazione - ha detto Regimenti - per essere più presenti nelle periferie, ma anche nei quartieri più centrali che ormai da tempo soffrono di molti dei problemi che affliggono anche le aree più esterne della città. Aumenteremo le sedi e i presidi mobili". D'altronde le sfide politiche che vedranno impegnata Forza Italia sono diverse, due le principali: le elezioni europee di giugno 2024 e le amministrative romane del 2026, alle quali il partito vuole evidentemente farsi trovare pronto.

Tajani: "Roma ha bisogno di una scossa"

Diversi gli auguri arrivati a Regimenti da parte di colleghi di giunta e altri esponenti di Forza Italia. Tra loro Gianluca Righini, Giuseppe Schiboni ed Elena Palazzo che nella squadra di Rocca in Regione si occupano rispettivamente di bilancio, scuola e ambiente. "E' una donna forte che conosce la città - le parole invece di Gasparri riportate da Rainews -. Noi, tra l'altro, vogliamo dare un contributo importante per la riforma di Roma Capitale, dando una dimensione costituzionale adeguata con poteri più forte alla Capitale d'Italia. Poi preparare le comunali perché Roma è abbandonata a se stessa ed al Comune serve un ricambio ed il centro destra non deve sbagliare la scelta”. Per Tajani, segretario nazionale e ministro degli Esteri "Roma ha bisogno di una scossa, di una vera rivoluzione - ha detto - : dopo anni di malgoverno dei 5 Stelle si continua con il governo del Partito Democratico che non risolve i problemi della città. Non serve fare propaganda contro ma basta fare un giro per Roma, basta guardare la pulizia in città, la sicurezza, la manutenzione".