Per lo spin doctor di Meloni e Rocca incarico in Regione: consulenza per la comunicazione strategica

Il presidente Francesco Rocca ha bisogno del suo ex spin doctor direttamente in Regione. Il professor Luigi Di Gregorio, esperto di comunicazione politica, docente alla Luiss, è uno dei nomi più di peso nel cerchio dei comunicatori di Giorgia Meloni. Esterno all'amministrazione, ha già seguito in primo persona la campagna elettorale di Rocca e ora avrà un contratto da consulente per 18 mesi e un compenso lordo di 75mila euro.

La necessità, si legge nel decreto firmato dal governatore lo scorso 26 settembre, è quella di "comunicare in modo efficace e trasparente con i cittadini, migliorando la comprensione delle politiche e delle iniziative governative e promuovendo un loro coinvolgimento attivo nella vita pubblica". Un obiettivo che chiama in campo un nome già ampiamente rodato nell'area di Fratelli d'Italia e del centrodestra. In passato Di Gregorio ha condotto le campagne elettorali di Gianni Alemanno in Campidoglio nel 2008, di Renata Polverini alla Regione Lazio nel 2010, e di Enrico Michetti, candidato di coalizione alle ultime amministrative romane. Quest'ultima meno fortunata.

Resta invece vacante il posto lasciato da Marcello De Angelis, ex capo della comunicazione istituzionale. Come confermano dalla Pisana non è stata ancora formalizzata la nomina del sostituto. L'addio, lo ricordiamo, è seguito a una lettera di dimissioni volontarie arrivate dopo la bufera di polemiche sul passato "nero" dell'ex parlamentare. Prima le tesi negazioniste sulla strage di Bologna, poi la canzone antisemita e antisionista scritta quando era il frontman del gruppo 270bis, le richieste di dimissioni sono arrivate dalle opposizioni e alla fine, dopo un pressing di giorni, De Angelis ha mollato con una sua decisione spontanea.