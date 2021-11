Luigi Coldagelli nominato portavoce del sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Sarà Luigi Coldagelli il portavoce del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La nomina è stata ufficializzata nel pomeriggio di oggi, 11 novembre. Per Coldagelli si tratta di un ritorno in Campidoglio. Il 52enne giornalista romano ha infatti già lavorato all'interno dell'ufficio stampa del sindaco Walter Veltroni di cui è stato portavoce dal 2006. Sempre di Veltroni è stato il portavoce durante gli anni da segretario del Pd, incarico che ha ricoperto anche con il successore, Dario Franceschini.

Giornalista d'esperienza (professionista del 1998), Coldagelli ha ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa nei ministeri di Ambiente e Giustizia con Andrea Orlando. Per tre anni ha inoltre gestito l'ufficio stampa Rai. Televisione pubblica per la quale ha firmato anche due programmi come autore.

L'incontro con Gualtieri durante l'incarico di quest'ultimo come ministro: al Mef è stato infatti consigliere per la comunicazione. Il sodalizio con l'ex ministro è andato avanti anche durante la campagna elettorale, durante la quale ha coordinato lo staff di comunicazione.