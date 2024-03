Eur Spa, attacco di Ciocchetti (FdI): "Mala gestione e degrado, il ministro intervenga"

Non si allenta il pressing di Fratelli d'Italia su Eur Spa. In particolare quello del deputato Luciano Ciocchetti, residente nel quartiere da oltre cinquant'anni e fortemente critico nei confronti del management dell'azienda, che è partecipata al 90% dal ministero dell'economia e delle finanze e al 10% da Roma Capitale. Un 10% che permette al Campidoglio di nominare il presidente, ruolo assunto il 15 dicembre scorso da Enrico Gasbarra.

L'attacco di Fratelli d'Italia a Eur Spa

Per Ciocchetti, ex Udc, quella di Eur Spa è "una mala gestione" che si riversa in particolare "sul patrimonio pubblico immobiliare, congressuale, ambientale, culturale, monumentale di valore storico rilevante per Roma e per tutto il Paese”. Tanto da presentare una nuova interpellanza al ministro Giorgetti, la seconda dopo quella di esattamente un anno fa. Nel mirino di Ciocchetti ci sono gli affitti aumentati e che mettono in difficoltà le attività commerciali dell'Eur: "Sono state assunte dall’attuale amministrazione una serie di azioni - sottolinea il deputato - che hanno portato quasi a triplicare le richieste di affitto di locali storici del quartiere abbondantemente oltre quanto previsto dai valori Omi (Agenzia delle entrate) della zona e che vengono pretesi affitti onerosi anche per eventi culturali sociali e sportivi all’aperto. Ad oggi l’aumento dei canoni post-Covid è arrivato anche al 200 per cento".

"Affitti aumentati del 200% e problemi di manutenzione degli edifici"

Un incremento che già lo scorso anno aveva fatto emergere difficoltà da parte del tessuto imprenditoriale medio-piccolo del quartiere: "Adesso ci sono molteplici contenziosi - fa sapere Ciocchetti - perché ora i piccoli e medi imprenditori non riescono a pagare. E ci sono locali vuoti e non locati. L’amministratrice delegata (Angela Maria Cossellu, nominata dall'ex presidente Marco Simoni a gennaio 2022, ndr) immobilizza l’azienda - accusa Ciocchetti - agli stessi conduttori erano stati garantiti degli interventi sul patrimonio e concordate delle tempistiche di esecuzione, ma gli impegni presi non sono stati mantenuti con conseguente avvio di molti contenziosi. Mi risulta che i contratti di manutenzione del sistema congressuale (Roma Convention Center, la Nuvola e Palazzo dei Congressi) e dei palazzi storici sono in scadenza e che le gare non sono state espletate nei tempi giusti".

"Aree verdi e impianti nel degrado. Il ministro intervenga"

"I prestigiosi palazzi congressuali, come Congressi e Nuvola, vengono sottoutilizzati facendo perdere molte risorse alla società - fa i conti il deputato di Fdi - in quanto insieme non raggiungono le 100 giornate di occupazione in un anno. Le parti di quartiere in carico ad Eur spa sono in pieno degrado, quindi parchi, laghetto, ex velodromo e non si riesce ad affittare neppure l’ex ristorante 'Picar' al Luneur. Sugli impianti sportivi delle Tre Fontane rimane il contenzioso tra Eur spa e Roma Capitale e così non si possono finire i lavori per l’impianto del Comitato paralimpico (CIP). Anche i sindacati lamentano l’adozione, da parte dell’azienda, di decisioni unilaterali riguardanti i diritti dei lavoratori. Nell’interpellanza – conclude Ciocchetti - chiedo al Ministro dell’economia e delle finanze di sapere se intendano adottare iniziative volte a verificare con attenzione quanto esposto e intervenire, in qualità di principale azionista, per riportare ad una corretta gestione una società così importante che gestisce patrimonio pubblico e anche rilevanti funzioni sociali”.