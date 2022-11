Il bando per le luci di Natale va deserto, il Campidoglio: "Roma non resterà al buio"

Tra crisi energetica, aumento dei costi dell’elettricità e bandi andati deserti, Roma a Natale rischia di restare sempre più al buio via via che ci si allontana dal centro. E questo nonostante i buoni propositi del Comune, che a settembre aveva pubblicato un bando per cercare sponsor intenzionati a illuminare a festa la città - in modo sostenibile, possibilmente - in cambio di pubblicità. Bando che è andato, però, deserto, costringendo il Campidoglio a rivedere i propri piani.

I vincoli dell'avviso pubblico per "le luci della ripresa"

La giunta Gualtieri aveva diffuso l’avviso pubblico a metà settembre, dando tempo sino al 27 ottobre (con termini prorogati) per presentare le domande di partecipazione. L’obiettivo era individuare sponsor disposti a investire nell’installazione delle luminarie dall’8 dicembre all’8 gennaio, con accensione dalle 16 alle 24 circa. In cambio l’amministrazione offriva “la possibilità di pubblicizzare, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili del soggetto proponente mediante l’utilizzo di totem temporanei o altri manufatti identificativi, e di allestire spazi promozionali in area da autorizzare”.

L’avviso pubblico prevedeva inoltre che i soggetti interessati presentassero una proposta di illuminazione di due aree distinte, una principale e una collegata, in modo da riuscire a portare le luci di Natale anche nelle periferie, coinvolgendo tutti i Municipi e suddividendone le strade - circa 200 - in “Gruppo 1”, quelle più centrali, e “Gruppo 2”, contenente quelle più defilate.

Il bando deserto

Vincoli evidentemente troppo stringenti (la proposta doveva avere un valore minimo di 100.000 euro), perché alla data di scadenza delle domande di partecipazione al Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda non era arrivata alcuna proposta. E il Comune adesso è costretto a fare i conti soltanto sui grandi marchi disponibili a illuminare le vie dello shopping e sulle forze dei municipi e delle associazioni territoriali.

Le rassicurazioni dell'assessore Onorato

“Le vie di Roma a Natale saranno illuminate come tutti gli anni e non resteranno al buio - ha rassicurato - Alessandro Onorato, assessore capitolino ai grandi eventi, turismo, moda e sport e promotore del bando andato deserto - Grazie agli accordi che abbiamo promosso con Bulgari su via Condotti e piazza di Spagna, con Fendi in largo Goldoni e con le associazioni dei commercianti in piazza San Lorenzo in Lucina e in piazza Navona. Oltre ai progetti che i singoli municipi stanno prevedendo come ogni anno con le associazioni territoriali”. A illuminare l'abete natalizio di piazza Venezia sarà invece Acea.

“Il nostro bando era ambizioso perché mirava ad illuminare non solo le vie del centro storico, ma anche le periferie - ha sottolineato Onorato - Il tentativo è stato quello di coinvolgere i grandi marchi, non solo romani, in un progetto solidale che abbracciasse per la prima volta l’intera città. Per agevolare la partecipazione, inoltre, avevamo ottenuto il parere preliminare delle soprintendenze e previsto l’applicazione della tariffa pubblicitaria più bassa possibile”.

Onorato ha quindi smentito che fosse necessario, da parte degli aspiranti proponenti, un deposito cauzionale di 100.000 euro, quanto piuttosto “una semplice fideiussione bancaria come stabilito dalla normativa europea sulle sponsorizzazioni. Le condizioni per ottenere un risultato importante c’erano tutte - ha proseguito l’assessore - ma la particolare congiuntura economica legata alla crisi energetica ha scoraggiato le adesioni delle società multinazionali che abbiamo incontrato nei mesi scorsi e che avrebbero rappresentato un valore aggiunto che a Roma non c’è mai stato”.