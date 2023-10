Lucha y Siesta, la regione revoca la delibera di Zingaretti: l'immobile sarà messo a bando

La regione Lazio ha formalizzato la decisione di chiudere l’esperienza di Lucha y Siesta. La casa delle donne, realizzata nel 2008 occupando l’ex sottostazione “Cecafumo”del Quadraro, non gode più dell’appoggio dell’ente, ora governato da Francesco Rocca.

Il presidente della regione Lazio ha firmato la delibera che revoca un precedente atto, sottoscritto da Nicola Zingaretti: uno schema di convenzione che consentiva di proseguire l’attività a chi, fino a quel momento, l’aveva svolta tra le mura di via Lucio Sestio. L’immobile, in precedenza di proprietà di Atac e finito tra i beni da alienare, tramite concordato preventivo, per salvare l’azienda, era stato comprato all’asta proprio dalla regione Lazio, per la somma di 2,4 milioni di euro.

Le condizioni igienico sanitarie e le proteste ignorate

“Le revoche dello schema di convenzione con l’associazione Casa delle donne Lucha y Siesta e della concessione in comodato d’uso gratuito, approvate dalla Giunta, rappresentano un atto dovuto volto a ripristinare la legalità da un lato e le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile dall’altro” ha fatto sapere il presidente Rocca in una nota firmata anche con l’assessora al sociale Simona Renata Baldassarre e l’assessore al patrimonio Fabrizio Ghera.

La decisione, annunciata nei giorni scorsi, è stata quindi formalizzata. A poco sono valse le proteste che si sono levate da parlamentari come Ilaria Cucchi e Cecilia D'Elia, da consiglieri regionali come Marta Bonafoni e da assessori capitolini quali Tobia Zevi e Claudia Pratelli. Proteste che sono state portate avanti sia sui social che con una manifestazione sotto la regione Lazio perché, come più volte ricordato, l'esperienza di Lucha Y Siesta negli anni ha permesso di dare assistenza a 1200 donne.

Dove andranno le donne ospitate a Lucio Sestio

Secondo chi ha firmato la revoca, si è trattato di “un atto dovuto”, finalizzato a “dare il via ad un percorso di riqualificazione e di ripristino della legalità”. La giunta Rocca ha infatti dichiarato che l’immobile versa in “una condizione di inidoneità igienico-sanitaria certificata” che va affrontata “per dare una accoglienza dignitosa e a norma di legge”. Al tempo stesso è stato promesso che gli uffici competenti della regione si adopereranno “di concerto con Roma Capitale” per mettere in campo “le misure transitorie più idonee volte a salvaguardare e tutelare la sicurezza delle donne e dei minori accolti nell’immobile, attraverso il ricollocamento presso strutture antiviolenza appartenenti alla rete regionale”.

Il bando annunciato

Quale sarà la destinazione dell’immobile? La regione lascia intendere che rimarrà la stessa, ma con una gestione diversa. “L’edificio ha bisogno di lavori e sarà ristrutturato, così da diventare idoneo ad accogliere le donne vittime di violenza e i loro figli” hanno dichiarato Rocca ed i relativi assessori. “Il servizio di gestione della struttura, con utilizzo dell’immobile in comodato d’uso, verrà messo a bando, come prevede la legge” ed al bando, “se avrà i requisiti” è stato sottolineato, “potrà partecipare anche l’associazione Lucha y siesta”.

Il presunto danno erariale

Chiarita l’esigenza dei dover riqualificare l’immobile, la regione ha posto l’accento anche sull’iter scelto dalla precedente amministrazione per far proseguire l’esperienza di Lucha y Siesta nell’ex sottostazione. Rocca ha così fatto presente che sulla vicenda “è intervenuta la Corte dei conti con un procedimento per danno erariale” e proprio della medesima corte viene riportato uno stralcio. E’ quello in cui si ricorda che “bene acquistato era già occupato senza nessun titolo legale dal collettivo (Lucha y Siesta), di modo che l'acquisto era esplicitamente finalizzato a consentire la prosecuzione dell'occupazione illegittima che altrimenti sarebbe dovuta cessare”.

“I magistrati – ha rimarcato Rocca – magistrati scrivono che risultano distratte ingenti risorse pubbliche dai fini istituzionali”. All’acquisto dell’immobile finito all’asta, come premesso, era seguita la delibera con cui Zingaretti assegnava l’edificio all’associazione Lucha Y Siesta che lo stava utilizzando come casa delle donne e centro antiviolenza. Quell’atto è ora stato annullato: l’edificio sarà riqualificato e messo a bando.