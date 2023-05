Sulla panchina del giardino una targa per Luca Miozzi: morto in un incidente stradale

Non sono passati dieci anni dal decesso e quindi non si tratta della formale intitolazione d’una strada o di una piazza. Ma per ricordare Luca Miozzi, venuto a mancare per un incidente stradale sulla via Cristoforo Colombo, è intervenuta un’intera comunità.

La comunità ricorda Luca

In omaggio al giovane, è stato piantato un ulivo nel giardino di via Malfante, nel quartiere Ardeatino. Ed è stata sistemata una targa, che lo ritrae sorridente a bordo del suo scooter, apposta su una delle panchine presenti nell’area verde. L’iniziativa è partita dal comitato di quartiere Ardeatino Tor Marancia, in accordo con i famigliari e con il municipio VIII, che ha preso parte all’appuntamento.

Una morte che ha scosso il territorio

Luca Miozzi era deceduto a seguito di un incidente avvenuto il giorno di Santo Stefano. Aveva perso il controllo della sua moto, una derby 125, davanti gli occhi del padre, che lo stava seguendo. Un evento, avvenuto nel 2016, che ha scosso la comunità ed ha aperto pesanti interrogativi, oltre ad un’ apposita inchiesta, sulle cause del decesso. Perché nella via in questione, la Cristoforo Colombo, in quel periodo aveva un fondo stradale molto sconnesso a causa delle radici dei pini.

Luci accese sulla sicurezza stradale

La morte di Luca ha turbato la comunità locale che, a distanza di quasi sette anni, ha voluto celebrarne il ricordo. All’iniziativa svoltasi il 26 maggio hanno preso parte anche esponenti del municipio, come l’assessore all’ambiente Michele Centorrino e la consigliera di Azione Caterina Benetti. “Appuntamenti come questo consentono di mantenere viva l’attenzione su un tema importante come quello della sicurezza stradale e sulla necessità di avviare campagne d’informazione e misure per contenere al massimo il rischio d’incidenti”.

La mappatura dei punti critici

In un municipio che sempre sulla Cristoforo Colombo, ma con altre dinamiche, ha pianto la scomparsa di Francesco Valdiserri,il tema della sicurezza stradale è particolarmente sentito. “Ho proposto all’assessore alla mobilità Luca Gasperini di provare a mappare i punti più critici presenti nel nostro territorio – ha aggiunto Benetti – perché casi come quello di Luca Miozzi o di Marcello Tita, venuto a mancare in una curva pericolosa di Viale del Tintoretto, non debbano più ripetersi”.