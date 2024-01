Chi è Luca De Fusco, il regista scelto dalla destra per dirigere la Fondazione Teatro di Roma

E' stato scelto da Fratelli d'Italia per dirigere la Fondazione Teatro di Roma e ha scatenato la furia del centrosinistra, in particolare del sindaco Roberto Gualtieri e dell'assessore Miguel Gotor. Ecco chi è Luca De Fusco, 66 anni, regista napoletano che piace al deputato Federico Mollicone, presidente della commissione cultura in Parlamento.

Chi è Luca De Fusco

Nato a Napoli nel 1957, residente a Roma da quarant'anni, Luca De Fusco, laureato al Dams di Bologna, ha iniziato la sua carriera negli anni '80 dirigendo il festival delle ville Vesuviane. Dal 2000 al 2010 è stato direttore del Teatro Stabile del Veneto, per poi tornare "in patria", nominato per lo stesso ruolo nel Teatro Stabile di Napoli dove è rimasto dal 2011 al 2019. Nel 2015, sotto la sua guida, ha ottenuto la qualifica di Teatro Nazionale. Ha collaborato con Radio 3 e con i teatri San Carlo, La Fenice, l'Arena di Verona e il Massimo di Palermo. Prima di essere scelto dal Cda (non al completo) della Fondazione Teatri di Roma, era stato incaricato della direzione del Teatro Stabile di Catania, dove è arrivato nel 2022.

Il "blitz" nel weekend per nominarlo

Il nome di De Fusco è stato scelto tra 42 candidati, ma la sua nomina ha suscitato la veemente protesta di tutto il centrosinistra romano e non. Da Miguel Gotor a Roberto Gualtieri, da Nicola Zingaretti a Elly Schlein e Daniele Leodori, tutti si sono scagliati contro le modalità scelte da due dei membri del consiglio d'amministrazione, cioè ministero della Cultura e Regione Lazio, per "imporre" un loro nome. La riunione dalla quale è uscito l'ok al regista partenopeo, infatti, si è svolta nella mattinata di sabato 20 gennaio, senza che il presidente Francesco Siciliano e la rappresentante di Roma Capitale, Natalia Di Iorio, fossero presenti.

L'amicizia con Gianni Letta

A chi lo accusa di essere di destra, De Fusco ha risposto così sulle pagine del dorso catanese del quotidiano La Sicilia: "Sfido chiunque ad avermi visto ad una riunione di partito - le parole del regista -. Mi si accredita un'amicizia con Gianni Letta, ne sono onorato. E' una persona trasversale, vicina a chi fa questo mestiere". Sul presunto "blitz" che lo ha visto uscire vincitore nel balletto delle nomine, sottolinea che "non sono un giurista, ma la riunione a quanto pare era legale in quanto prosecuzione di quella del lunedì precedente. In 25 anni di teatri stabili ho imparato che la regolarità delle sedute è garantita dalla presenza del collegio dei revisori dei conti, che c'era e l'ha ritenuta legittima".

Cos'è la Fondazione Teatro di Roma

La Fondazione Teatri di Roma è stata costituita ufficialmente a maggio 2023, ma già a fine dicembre 2022 i soci avevano deliberato il cambio di modello giuridico per garantire maggiore stabilità finanziaria. La Fondazione gestisce il teatro India, il Torlonia, l'Argentina e prossimamente il Valle, una volta terminati i lavori di ristrutturazione annunciati nel 2021, partiti a marzo 2023 e la cui conclusione è prevista entro la fine del 2024, con inizio della programmazione all'alba del 2025. La Fondazione viene finanziata per circa il 60% dal Campidoglio, che ogni anno mette a bilancio 6 milioni di euro per garantirne l'attività.