Luca Bergamo passa a Demos: "Disponibile a candidarmi alle regionali"

Luca Bergamo passa a Democrazia Solidale-DemoS. L'ex vicesindaco di Virginia Raggi (con delega alla cultura) ha ufficializzato l'adesione al partito che in assemblea capitolina è rappresentato da Paolo Ciani e in giunta dall'assessora Barbara Funari.

Dopo un passato da amministratore pubblico nelle fila pentastellate, Bergamo sposa la causa di Demos, il partito alleato del Pd che custodisce i valori del cattolicesimo sociale, vicinissimo alla comunità di Sant'Egidio. L'ufficializzazione del passaggio è stata data nella Sala del Carroccio in Campidoglio il 6 dicembre, al fianco di Ciani che da due mesi e mezzo è anche deputato di centrosinistra. "Questo è il luogo dove in questo momento si costruiscono la parola, l'ascolto e la conversazione e non lo slogan o il ruggito della violenza verbale - ha detto Bergamo spiegando le ragioni della sua scelta - . Una comunità esiste a queste condizioni, da tempo ne parlavo con Ciani e ho espresso il desiderio di aderire a Demos se questo non avesse creato imbarazzo, visto che con la mia storia mi portavo appresso elementi controversi".

"Disponibile a candidarmi alle regionali"

Bergamo si è anche detto disponibile a candidarsi alle prossime elezioni regionali, che si terranno il 12 febbraio: "Ma si valuterà insieme al momento più opportuno", ha specificato il diretto interessato. Per ora, lo scopo è "costruire ponti e connessioni tra soggetti che non si parlano per ragioni non comprensibili - sostiene - pur condividendo dei valori di fondo". Insomma, l'ex numero 2 di Virginia Raggi potrebbe fare da intermediario per ricucire i rapporti tra Pd e M5S. Un compito difficile, quasi impossibile.

Ciani: "Era già tesserato e ci ha sostenuto"

Un avvicinamento, quello di Bergamo a Demos, che non è novità di oggi: "Si è iscritto da diverso tempo - svela Ciani - ci ha sostenuto alle elezioni dello scorso anno e da oggi entra a fare parte di questa nostra squadra". "Luca ha una storia amministrativa in città importante - prosegue Ciani - sia nell'ultimo mandato da vicesindaco ma anche in passato, attraverso il suo pensiero culturale e politico. Il suo apporto non si è solo limitato ai temi culturali. È rimasto folgorato dal nostro motto 'la forza del noi'".