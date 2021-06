Lozzi a Raggi: "Rifiuti colpa della regione? Montiamo insieme una tenda sotto casa di Zingaretti"

Un tempo compagne di Movimento, oggi l'una contro l'altra nella corsa verso il Campidoglio. Monica Lozzi e Virginia Raggi dialogano a distanza, in forma virtuale. La sindaca scrive alla presidente del VII municipio un messaggio via whatsapp. La vuole in Campidoglio per firmare una lettera per Draghi per ottenere l'impegno per l'expo Roma 2030. Lozzi riceve il messaggio e ci va un video

"Domani alle 14.30 non potrò esserci, ho già un impegno", spiega la minisindaca che però mostra un'apertura che si materializza con i rifiuti in strada: "Che dovemo fa con questi, Virginia?". Lozzi usa, con una punta di sarcasmo, parole di comprensione, ma lancia un appello alla prima cittadina: "E' colpa di Zingaretti? Benissimo. Ci vediamo domani alle 7, montiamo una tenda sotto casa di Zingaretti e non ci muoviamo fino a quando non risolve la questione rifiuti". "Noi dobbiamo dire ai cittadini", aggiunge Lozzi, "come mai c'è questo schifo sotto le loro case. Dobbiamo spiegare come mai quest'amministrazione in questi cinque anni non è riuscita a risolvere il problema dei rifiuti".

Lozzi chiama, Raggi risponderà?