"Lotto per Mille", ecco i fondi per aiutare i richiedenti asilo

Fino al 31 marzo 2023 i richiedenti e titolari di protezione internazionale potranno accedere a contributi economici per affitti, borse lavoro, corsi di formazione e spese per salute, cultura e tempo libero. Il dipartimento e l'assessorato alle politiche sociali di Roma Capitale, insieme all'Anci (associazione nazionale comuni italiani) ha infatti lanciato il progetto "Lotto per Mille", che si occupa di redistribuire i proventi dell''8x1000.

L'accesso al contributo è possibile sia tramite la segnalazione da un progetto o servizio che abbia in carico il potenziale destinatario, come un centro di accoglienza, un municipio, un ente del terzo settore o una scuola oppure su spontanea iniziativa del titolare.

Come detto, il contributo può riguardare il sostegno per pagare l'affitto (singoli o nuclei familiari), per borse lavoro, per la copertura totale o parziale di spese per l'iscrizione a corsi di formazione e conntributi a copertura di spese per salute, cultura, tempo libero o ricongiungimento familiare.

Per vedersi erogata la cifra richiesta, bisognerà essere in possesso dei documenti giustificativi della spesa: il contratto d'affitto, il patto di inserimento in famiglia, la ricevuta d'iscrizione a un corso, la ricevuta del pagamento di una spesa sanitaria. Se a fare la segnalazione è un progetto o un servizio, questi dovranno inviare una email a lottox1000@programmaintegra.it allegando il piano per l'autonomia compilato. Se è spontanea, l'indirizzo è lo stesso ma bisogna indicare il recapito telefonico e ricevere comunicazioni da un operatore.