Lotta agli evasori, Roma sigla un protocollo con fisco e Guardia di Finanza

Rafforzare i rapporti e lo scambio di informazioni, con tanto di controlli incrociati, per combattere l'evasione fiscale garantendo i servizi comunali a chi ne ha effettivamente diritti perché in regola con le tasse. Sono gli scopi principali di una nuova convenzione siglata tra Campidoglio, agenzia delle entrate e guardia di Finanza.

A sottoscrivere il documento di durata triennale, che riprende e aggiorna quello già messo nero su bianco nel 2008, sono stati il sindaco Roberto Gualtieri, il direttore dell'agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini e il comandante regionale della guardia di finanza Virgilio Pomponi.

I benefici dello scambio di informazioni

Roma Capitale si occuperà di inviare al fisco segnalazioni qualificate, cioè situazioni che facciano emergere condotte evasive o elusive. L'agenzia potrà di conseguenza procedere a un accertamento fiscale. Gli ambiti di interesse vanno dal commercio alle professioni, dall'urbanistica al territorio, dalle proprietà edilizie al patrimonio immobiliare, ma anche residenze fittizie all'estero. Questa tipologia di scambio d'informazioni porterà un vantaggio economico alle casse capitoline: le maggiori somme accertate e riscosse successive al buon esito delle segnalazioni saranno destinate al comune. Inoltre, Roma Capitale potrà fornire informazioni e dati su soggetti coinvolti nei controlli della GdF o de fisco e quest'ultimo, se richiesto, trasmetterà notizie e informazioni per agevolare l'attività del comune.

Gli "occhi" della GdF a servizio contro gli illeciti

Il protocollo permette anche di avvalersi delle dotazioni tecnologiche del reparto operativo aeronavale della GdF di Civitavecchia: gli "occhi" della polizia militare saranno a disposizione per osservazioni aeree per scovare eventuali abusi e illeciti sul territorio di Roma e provincia.

Lotta alle residenze fittizie

Grande attenzione sarà prestata anche a chi risiede fittiziamente all'estero per godere illecitamente di agevolazioni fiscali. Per questo la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, in coordinamento con il settore contrasto illeciti e con il Comando provinciale della GdF garantiranno supporto necessario per acquisire informazioni per individuare i soggetti non in regola.

Il sindaco Gualtieri

“Il contrasto ai fenomeni di evasione e di elusione fiscale è un impegno centrale per la nostra amministrazione - ha commentato Gualtieri -. Contrastare l’evasione fiscale ci consente di recuperare risorse per consentire ai tanti cittadini onesti di avere servizi più adeguati alle loro esigenze. Per una città più giusta e più equa. Con l’intesa che firmiamo, inoltre, condividiamo dati e informazioni utili. Accanto alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate promuoviamo la legalità, combattendo le frodi e i comportamenti scorretti, attraverso il ricorso alle tecnologie più moderne”.