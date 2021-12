Sfuma ancora il sogno di Lotito: il patron della Lazio non diventerà senatore

Claudio Lotito non sarà senatore, almeno per adesso. Sfuma ancora il sogno del patron della Lazio di sedere a Palazzo Madama dopo la contestazione per la mancata elezione nel 2018 per un presunto errore di calcolo: il seggio rivendicato da Lotito resta in carica a Vincenzo Carbone di Italia Viva, eletto nello stesso seggio in Campania.

Lotito senatore: sfuma ancora il sogno del partron della Lazio

Decisivo il voto su un ordine del giorno a prima firma della presidente dei senatori di Leu, Loredana De Petris, che ha chiesto il rinvio in Giunta per rettificare i dati elettorali di proclamazione dei seggi. Il documento è passato con 155 voti a favore, 102 contrari e 4 astenuti.

Il seggio da senatore rivendicato da Lotito resta a Carbone di Italia Viva

Carbone resterà in carica in attesa che il caso venga nuovamente esaminato dalla Giunta delle elezioni e immunità. "Grande soddisfazione da parte di Italia Viva per l'esito del voto su Vincenzo Carbone. Nonostante il voto palese con la destra di sette senatori del Pd sulla sospensiva per far entrare persino Lotito pur di far saltare un senatore di Italia Viva, Vincenzo Carbone è salvo e il gruppo di IV ne è estremamente felice. Come avrebbero commentato i fedelissimi di Letta a parti invertite? Quanti si sarebbero indignati se IV avesse votato come ha fatto oggi il Pd?" - hanno commenato dal partito di Matteo Renzi.