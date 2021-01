Lorenza Fruci, chi è la nuova assessora alla Cultura: il liceo con la Sindaca e la delega alle politiche di genere

Giornalista e scrittrice sostituirà l'ex assessore Luca Bergamo: "Ho accettato con grande senso di responsabilità e infinito amore per la mia città". Critiche per i libri dedicati al burlesque

Lorenza Fruci è la nuova assessora alla Cultura di Roma: nel rimpasto voluto dalla sindaca Raggi sostituirà l’uscente Luca Bergamo, senza però assumere la carica di vicesindaco affidata a Pietro Calabrese (Mobilità). Insieme a lei entra nella Giunta anche Andrea Coia che, già presidente della commissione Commercio, sostituirà l’ormai ex assesore Carlo Cafarotti.

Chi è Lorenza Fruci, la nuova assessora alla Cultura di Roma

Ma chi è Lorenza Fruci, la nuova assessora alla Cultura di Roma? Romana, 43 anni. Lorenza Fruci è stata compagna di liceo della sindaca Raggi tra i banchi dello scientifico Newton.

Poi le strade si sono separate: Raggi verso Giurisprudenza, Fruci si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma, ha un master in Filmare l’Arte conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti, ha seguito il corso di perfezionamento in Forme di governo e logiche decisionali femminili nella storia e nel presente della Scuola di Alta Formazione per Donne di Governo e il Corso Executive Governo della Luiss School of Government.

Lorenza Fruci, compagna di liceo della sindaca e delegata alle politiche di genere

“Progettista e comunicatrice culturale, studiosa di linguaggi” - si legge sulla biografia, è consulente per istituzioni, associazioni, aziende e privati per l’ideazione, la progettazione, la strategia, lo sviluppo e il coordinamento di progetti culturali, di comunicazione, di formazione e di empowerment. Dal 2019 ad oggi è la delegata del Campidoglio di Roma per le politiche di genere.

La passione per il burlesque dell'assessora Fruci

Giornalista e scrittrice, appassionata di burlesque: suoi i libri “Betty Page. La vita segreta della regina delle pin-up” e “Burlesque. Quando lo spettacolo diventa seduzione. Storie, dive e leggende di ieri e di oggi”. Tra la bibliografia anche “Malafemmena. La canzone di Totò”.

La neo assessora Fruci: "Arte è cambiamento, critiche dimostrano quanto c'è da fare"

"Con grande senso di responsabilità e infinito amore per la mia città oggi ho accettato l'incarico di assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale, per il quale ringrazio la sindaca Virginia Raggi per la fiducia dimostrata. Con profondo senso civico lavorerò all'insegna dell'ascolto e del dialogo. Ringrazio Luca Bergamo per l'importante lavoro svolto. Sono consapevole dell'onere e dell'onore che il mio ruolo richiede, soprattutto in questo momento storico di grande difficoltà” - ha scritto la neo assessora Lorenza Fruci.

Poi la replica agli attacchi mediatici e sui social relativi alla sua passione e competenza sul burlesque, arte teatrale che fonda le proprie radici sul finire del ‘700: “La cultura è cambiamento e le critiche sulla mia persona che hanno preceduto la mia nomina dimostrano quanto lavoro ci sia ancora da fare per costruire un dibattito basato sullo spirito critico e sul discernimento, per vivere di rispetto ed empatia".