Locali chiusi all’una e più controlli: giro di vite contro la malamovida di San Lorenzo

Per Roberto Gualtieri il quartiere di San Lorenzo "diventerà bellissimo, vivo, animato ma sicuro, riqualificato e polo pulsante di una città più vicina alle persone''. Il primo cittadino lo ha promesso mercoledì 18 ottobre durante la commemorazione dello stupro e dell'omicidio di Desirée Mariottini, avvenuti cinque anni fa in un'area abbandonata di via dei Lucani, oggi al centro di un progetto di riqualificazione ed edificazione tra i più importanti previsti nella Capitale. Ad oggi, San Lorenzo è ancora un quartiere alla "Dr Jeckyll e Mr Hyde": un paese colorato e pittoresco di giorno, terra di nessuno preda del divertimento senza regole né orari, di notte.

Malamovida San Lorenzo: il municipio accusa i locali

Per questo motivo, anche alla luce delle ultime notizie di cronaca, con orde di giovanissimi che hanno tenuto in ostaggio i residenti di San Lorenzo fino a tarda notte tra sabato e domenica scorsi, con tanto di scritte sulle mura della chiesa di Santa Maria Immacolata, l'amministrazione capitolina e quella municipale in sintonia chiedono interventi e cambi di passo. Per l'ennesima volta. Lo fa la minisindaca Francesca Del Bello, al secondo mandato consecutivo: "Io sono dell'idea che i locali debbano chiudere al massimo entro l'una - dice - perché non c'è un atteggiamento responsabile da parte dei gestori". Dito puntato sugli esercizi che somministrano bevande alcoliche: non i minimarket, quegli "esercizi di prossimità" che Gualtieri da oltre un anno costringe a chiudere dalle 22 alle 5 ogni fine settimana. Ma su tutti: ristoranti, enoteche, bistrot, bar, vere o finte gallerie d'arte, circoli, associazioni et similia.

"Problemi di ordine pubblico"

"Questa mancanza di responsabilità - continua Del Bello - comporta problemi di ordine pubblico, della qualità della vita di chi vive qui come a Piazza Bologna, ma anche di abuso di alcol da parte dei minori, senza controllo". Lo dice da largo Settimio Passamonti, piazza teatro di spaccio e violenze per anni, nel 2021 al centro di una feroce polemica tra municipio II e associazione Remuria per la gestione dell'area durante l'estate romana, ora bonificata e gestita da un gruppo di giovani del quartiere che vorrebbe occuparsene costantemente.

Gualtieri: "Ho chiesto a Piantedosi maggiore presidio"

Gualtieri è d'accordo. Definisce la movida "un problema non semplice - aggiunge - che stiamo cercando di affrontare con una strategia complessiva. Chiediamo alle forze dell'ordine un maggiore controllo, maggiore presenza e presidio". Le immagini postate sui social dell'unica volante della Polizia di Stato circondata da una folla di giovanissimi fuori controllo, nel pieno della notte sanlorenzina, ha lasciato sgomenti in molti, in primis gli abitanti del quartiere sempre più impotenti. "C'è un tavolo con il ministro dell'interno Piantedosi - aggiunge il Sindaco - in cui abbiamo chiesto un aumento del presidio territoriale e ci è stato presentato un piano di rafforzamento per garantire la sicurezza. Abbiamo in corso una procedura concorsuale per l'assunzione di almeno 800 agenti di Polizia locale, corpo che in questi anni si è molto ridimensionato, per concorrere come Roma Capitale sulla parte dei controlli sul rispetto delle regole. Abbiamo infatti emesso numerose ordinanze per contenere fenomeni di malamovida. L'obiettivo, però, è quello più profondo di rigenerazione, che ci consentano di riqualificare anche il tessuto commerciale, dove necessario''.

Ex Cinema Palazzo, no al mega-locale

Rigenerazione che, però, per l'amministrazione municipale non può certo passare per l'apertura di mega-ristoranti e locali da ballo, come si prospetta con la messa in vendita dell'edificio che fino al 2020 ospitava l'ex cinema Palazzo, poi sgomberato su richiesta della proprietà. Contro il progetto, di cui tutti sono stati messi a conoscenza grazie a un annuncio immobiliare poi rimosso, si è già espressa Del Bello: "Stiamo provando a contattare la proprietà - conclude la minisindaca Pd - cosa non facile, perché potrebbe esserci un'ipotesi migliore per il quartiere, che 'prevede una proposta di acquisto, con un intervento privato, e di restituzione dello spazio alla sua vocazione culturale e alla sua storica anima. Io non penso che la proprietà possa destinare quell'area a utilizzo diversa da quella culturale. Noi come municipio tenteremo di recuperare il percorso precedente lo sgombero''.