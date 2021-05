L'ex consigliere Lobefaro sostiene Carlo Calenda: "Metto a disposizione la mia esperienza amministrativa"

Corsa alle amministrative 2021, Giuseppe Lobefaro l’ex consigliere comunale romano, annuncia su twitter il suo sostegno al leader di Azione in corsa per il Campidoglio Carlo Calenda. Il candidato a sindaco di Roma ha appena dato il via alla sua campagna elettorale in città con lo slogan ‘Roma, sul serio’ in cui ha sottolineato il suo impegno politico decennale.

“Non è il momento di tirarsi indietro. -ha affermato l’ex consigliere-Ho deciso di sostenere il progetto civico di Carlo Calenda, mettendo a disposizione la mia esperienza amministrativa nel centro storico, per contribuire a costruire una squadra che sappia affrontare le tante sfide della città”. Lobefaro è stato consigliere comunale tra il 1993 e il 1997 con Delega all’Infanzia e promotore della ‘Città dei bambini e delle bambine, dal 2001 al 2008 è stato anche presidente del I Municipio ‘Roma Centro Storico’.