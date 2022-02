Lo spettro dei licenziamenti tra gli scavi archeologici: è allarme per i lavoratori della Domus Romane

Le lavoratrici e i lavoratori delle Domus Romane di Palazzo Valentini in bilico, con lo spettro di perdere il posto di lavoro che si aggira tra quegli affascinanti scavi archeologici. Vivono da mesi in condizione di totale incertezza i nove dipendenti che si occupano di accoglienza e supporto alle visite multimediali di uno dei siti artistici di maggior valore storico della Capitale.

I lavoratori delle Domus Romane di Palazzo Valentini nell'incertezza

Dal maggio scorso sono alle prese con le aperture parziali e a singhiozzo delle Domus e adesso iniziano a temere per il proprio futuro occupazionale vista la totale incognita data dalla lenta ripresa del settore e dai bassi flussi di turisti che scelgono Roma come meta dei propri viaggi. Un comparto, insieme a quello del trasporto aereo, tra i più colpiti dagli effetti della pandemia e che rischia di collassare senza rilancio: tra alberghi, guide turistiche, taxi, ncc, aziende che si occupano di ristorazione e pulizia a Roma la stima è di 8mila posti di lavoro a rischio.

Un tavolo per salvare gli addetti alle Domus Romane

“Proprio per il contesto drammatico in cui versa il settore dei Beni Culturali, riteniamo urgente ed opportuno che la sinergia tra Roma Città Metropolitana, Civita Mostre e le Organizzazioni Sindacali debba necessariamente essere il percorso da seguire e che permetta le garanzie occupazionali per i dipendenti in concomitanza al rilancio delle Domus Romane di Palazzo Valentini” - scrivono in una nota Filcams CGIL Roma Lazio e Fisascat CISL Roma Capitale e Rieti. I sindacati chiedono un tavolo con tutti gli attori coinvolti che preveda “una visione ampia e di prospettiva lavorativa certa per tutte le lavoratrici e i lavoratori” che da anni attraverso la loro professionalità e la loro dedizione, hanno permesso a migliaia di turisti di godere della bellezza e della storia di uno degli esempi più preziosi del patrimonio artistico e archeologico della città di Roma.