Controlli sulle liste d'attese e salario minimo. Chinni (M5S): "Sempre dalla parte dei più deboli"

Mercoledì 13 marzo il consiglio del quattordicesimo municipio ha approvato due atti tanto cari al Movimento 5 Stelle e riguardanti la sanità e i diritti dei lavoratori.

La mozione portata avanti da Sandro Chinni capogruppo del M5S del municipio XIV accendeva i fari sulle liste di attesa e il sostegno all’istituzione del salario minimo legale. Nello specifico per quanto riguarda il tema della sanità, Chinni richiedeva una verifica sulle liste d’attesa e l’attuazione del piano nazionale e regionale al riguardo (PNGLA). Dunque in sintesi una riduzione dei tempi di attesa delle liste e conseguente scorrimento più rapido il tutto con maggiore efficienza e trasparenza.

Un successo per il Movimento, su un tema molto sentito da Chinni (infermiere al Gemelli, ndr). “In primis vorrei ringraziare la consigliera M5S del municipio I Federica Festa con la quale insieme e coadiuvati dai gruppi territoriali M5S del primo e quattordicesimo, abbiamo portato a termine un lavoro durato ben sei mesi su una tematica quella delle liste di attesa di grande importanza e impatto sulla salute dei cittadini” – dichiara l’esponente dei 5 Stelle che aggiunge – “Il movimento 5 Stelle continuerà a sostenere e a stare dalla parte delle fasce più deboli. Prometto che terremo alta l’attenzione su questo argomento".

Una vittoria pentastellata arrivata anche col supporto del Partito Democratico. “Un ringraziamento voglio farlo alla capogruppo del Partito Democratico Emanuela Verrone che, condividendone le finalità, si è fatta portavoce di un voto favorevole da parte della sua maggioranza integrando l’impegnato dell’atto dandone maggiore sostanza”.

Non sono tutte rose però. Infatti come riporta Chinni la presidente della commissione sociale sarebbe uscita dall’aula e non avrebbe partecipato al voto sui due atti, mentre si era espressa contraria (in difformità con il voto della propria maggioranza, ndr) sull’atto di riqualifica del Parco Donzelli a Primavalle.