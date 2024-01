Altri quattro piani di zona a Roma diventano trasformabili

Stanno per diventare 35 i piani di zona di Roma trasformabili dal diritto di superficie al diritto di proprietà, permettendo così a migliaia di cittadini romani di diventare proprietari degli immobili in cui vivono.

Quattro nuovi piani di zona trasformabili

Il 28 dicembre la giunta capitolina ha approvato una delibera che ne inserisce quattro nella lista, ora toccherà all'aula ratificare la decisione. In questi quartieri, realizzati in base alla legge 167 del 1962, gli abitanti potranno presentare domanda di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, telematicamente.

Gli immobili saranno cedibili senza vincoli

La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, permette a chi possiede un immobile che ricade in queste aree di procedere con l'iter amministrativo che, in ultima istanza, si conclude con l'affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione o locazione. In sostanza, i proprietari potranno vendere o affittare gli appartamenti a una cifra stabilita dal mercato e non imposta da una tabella inserita nella convenzione urbanistica che ha dato vita alla realizzazione del piano di zona.

Quali sono i piani di zona approvati dalla giunta

Come ha fatto sapere l'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, i piani di zona inseriti nell'aggiornamento del 28 dicembre sono Acqua Acetosa, Giardinetti, La Rustica e Settecamini. "Il provvedimento interessa circa 55mila famiglie - ha dichiarato l'assessore -. Grazie al lavoro di verifica dello stato patrimoniale delle aree libere e dei contenziosi, svolto in questi mesi, oggi siamo in grado di portare in trasformazione questi quattro piani di zona. In poco più di due anni li abbiamo portati da 14 a 35 e riattivato le procedure di trasformazione in diritto di piena proprietà delle abitazioni coinvolte".

L'elenco completo aggiornato a fine 2023

Fino a metà 2023, quando è stata approvata la prima delibera sui piani trasformabili della giunta Gualtieri, i piani trasformabili erano 14: Acilia, Casal Boccone , Casale del Castellaccio, Casilino, Dragoncello, Laurentino, Palocco, Serpentara II, Spinaceto, Tor De Cenci, Torraccia, Torresina, Torrevecchia II, Val Melaina. A giugno scorso, alla fine di un procedimento amministrativo e politico durato sei mesi, se ne sono aggiunti altri 17: Lunghezzina 1, Lunghezza, Malafede, Romanina, Spinaceto 2, Settecamini Casal Bianco, Muratella, Casal Fattoria, Casale Nei, Pisana Vignaccia, Madonnetta II, Tor Pagnotta, Torresina 2, Castelverde, Via Ponderano, Pian Saccoccia, Rocca Fiorita. Quando le forze politiche in aula Giulio Cesare approveranno la delibera di fine 2023, diventeranno in totale 35.

Veloccia: "Vogliamo estenderlo a tutti i piani"

"Il nostro obiettivo è di estendere questa possibilità progressivamente a tutti i Piani di zona privi di problematiche espropriative - aggiunge Veloccia -, dando certezze a centinaia di migliaia di persone che aspettano da quasi 20 anni. Sempre in questo senso abbiamo messo in campo altre azioni: abbiamo completamente informatizzato le procedure relative alle trasformazioni e sono state aggiornate le stime dei valori venali delle aree per il calcolo dei corrispettivi di affrancazione e trasformazione dovuti per legge, con un risparmio medio per il cittadino di circa il 35%. Si tratta di innovazioni che, nel loro insieme, costituiscono una piccola grande rivoluzione attesa da tantissime famiglie che finalmente potranno diventare proprietarie delle proprie case o, in alcuni casi, rivenderle senza il vincolo sul prezzo massimo di cessione".

Cosa possono fare i cittadini in diritto di proprietà

Chi vorrà diventare proprietario al 100% non solo dell'immobile in cui vive, ma anche del terreno sul quale è stato costruito, potrà inoltrare domanda di trasformazione tramite il SIAT, il sistema informatico affrancazioni e trasformazioni ideato da Roma Capitale e in funzione da gennaio 2023. Successivamente, qualora i proprietari fossero interessati o avessero necessità di vendere l'immobile, dovranno presentare domanda di affrancazione dal prezzo massimo di cessione, l'ormai più che noto vincolo imposto dalla normativa sui piani di zona.