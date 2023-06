Piani di zona, rivoluzione per 60mila famiglie: diventeranno proprietarie delle case in cui vivono

La delibera di giunta del 22 dicembre scorso è stata approvata anche in consiglio comunale e da oggi è ufficiale: ci sono altri 17 piani di zona trasformabili a Roma. Significa che in questi quartieri, realizzati in base alla legge 167 del 1962, gli abitanti potranno presentare domanda di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Nuovi piani di zona trasformabili a Roma

L'iter che ha portato all'approvazione della delibera è iniziato a marzo 2022, quando l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia aveva annunciato la volontà di ampliare i piani di zona trasformabili, all'epoca solo 14. Poi a inizio dicembre dello scorso anno era trapelata la notizia di una delibera, da approvare in giunta entro la fine del mese, per l'inserimento di 17 piani di zona nella lista dei trasformabili. Prima di Natale la conferenza stampa in Campidoglio, durante la quale il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore Maurizio Veloccia hanno ufficializzato la decisione, anticipando il voto in assemblea capitolina.

Quali sono i piani di zona che passano da diritto di superficie a diritto di proprietà

Voto che è arrivato nel pomeriggio del 7 giugno, durante l'ultima seduta in aula Giulio Cesare. La novità investe circa 60.000 famiglie dei seguenti piani di zona: Lunghezzina 1, Lunghezza, Malafede, Romanina, Spinaceto 2, Settecamini Casal Bianco, Muratella, Casal Fattoria, Casale Nei, Pisana Vignaccia, Madonnetta II, Tor Pagnotta, Torresina 2, Castelverde, Via Ponderano, Pian Saccoccia, Rocca Fiorita. Questa delibera arriva subito dopo un correttivo messo nero su bianco dalla giunta Gualtieri relativa al calcolo dei valori venali nei piani di zona, rivista al ribasso, con possibilità di risparmio per le famiglie fino al 50%.

Cosa potranno fare ora i proprietari degli immobili

Adesso che anche questi piani di zona sono trasformabili, chi vorrà diventare proprietario al 100% non solo dell'immobile in cui vive ma anche del terreno sul quale è stato costruito, potrà inoltrare domanda di trasformazione tramite il SIAT, il sistema informatico affrancazioni e trasformazioni ideato da Roma Capitale e in funzione da gennaio 2023. Successivamente, qualora i proprietari fossero interessati o avessero necessità di vendere l'immobile, dovranno presentare domanda di affrancazione dal prezzo massimo di cessione, l'ormai famigerato vincolo imposto dalla normativa sui piani di zona.

Veloccia: "Attendevamo questa rivoluzione dal 2003"

“Continua il nostro impegno per sbloccare l’annosa vicenda dei piani di zona - commenta Veloccia -. Con la delibera raddoppiamo quelli trasformabili, per permettere ai cittadini che abitano in quei quartieri di diventare finalmente proprietari delle proprie case: una rivoluzione attesa dal 2003. Ma non finisce qui, il nostro obiettivo è aumentare progressivamente il numero dei Piani trasformabili, soprattutto quelli di più antica realizzazione". Il 31 marzo 2003, infatti, una delibera del consiglio comunale (la numero 54), in materia di cessione in proprietà, aveva stabilito il valore di cessione delle aree di alcuni piani di zona, interamente acquisiti al patrimonio comunale. In vent'anni, però, il Campidoglio è riuscito a renderne trasformabili solo 14: Acilia, Casal Boccone , Casale del Castellaccio, Casilino, Dragoncello, Laurentino, Palocco, Serpentara II, Spinaceto, Tor De Cenci, Torraccia, Torresina, Torrevecchia II, Val Melaina. Con l'ultima delibera approvata il 7 giugno 2023, diventano in totale 31.

Gualtieri: "Continueremo a impegnarci"

Quella di oggi (ieri, ndr) - aggiunge Gualtieri - è una buona notizia, ma non ci fermiamo qui: vogliamo aumentare sempre più il numero dei Piani trasformabili, e continueremo a impegnarci per questo. Ringrazio l’assessore, le consigliere e i consiglieri e tutti gli uffici che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. Andiamo avanti, nell’interesse delle romane e dei romani”.