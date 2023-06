Sarà un Giubileo senza nuovi tram. Per il 2025 pronti solo i binari della TVA: i convogli non ci sono

La gara per realizzare la prima tratta della tramvia TVA è stata pubblicata. Ha un valore di oltre 146 milioni di euro, è finanziata con fondi PNRR, ed i lavori è previsto finiscano per i primi mesi del 2025. Non avrà però dei mezzi a disposizione. E’ questa la prima novità emersa nel corso della commissione trasporti che si è svolta nella giornata del 7 giugno.

L’infrastruttura che una volta ultimata, nel 2027, consentirà di raccordare Termini con il quadrante ovest della città, non può disporre neppure dei tram già in esercizio presso altre linee perché, è stato spiegato durante la commissione, “nel tratto tra Termini e Torre Argentina, ci sono dei punti in cui non c’è l’elettrificazione”. Occorre pertanto aspettare l’esito della gara lanciata da Atac lo scorso gennaio. Al riguardo, la nota positiva, è che sono arrivate quattro offerte.

Quando arrivano i tram per la TVA

Quanto ci vuole, una volta aggiudicata l’offerta, ad ottenere i nuovi mezzi? “Secondo il capitolato di gara ci vorranno 18 mesi dal primo applicativo per la prima consegna” è stato chiarito dai tecnici del dipartimento mobilità. Concretamente, se resta quella tempistica, “i primi mezzi andranno in servizio i primi mesi del 2025”. Ma non arriveranno tutti insieme. Per il secondo tra occorrerà aspettare altri 4 mesi, e poi ogni mese arriveranno due vetture nuove”. Per la linea TVA servono in tutto 22 treni ma per il tratto che è andato in gara e che sarà inaugurato nel 2025 “ne basteranno 6 o 7” è stato chiarito. Quindi a conti fatti, potrebbero arrivare ad essere in numero sufficiente dopo l’estate del 2025.

La tramvia sulla Togliatti

Un’altra tramvia molto attesa è quella prevista su viale Palmiro Togliatti. Come la prima tratta della Termini Vaticano Aurelio è finanziata con fondi del PNRR. “E' stata aggiudicata la progettazione a gennaio e ora si sta lavorando sul progetto di fattibilità tecnico-economico che è in uno stato molto avanzato” ha spiegato la commissaria governativa sulle linee tramviarie e sulla metro C – ha spiegato la commissaria governativa Maria Lucia Conti – La scadenza della conferenza decisoria è prevista a fine giugno. Subito dopo attueremo la verifica e la validazione per andare in gara entro i primi giorni di settembre e aggiudicare l'opera entro dicembre 2023”. Date per l’avvio, il completamento ed il collaudo dell’infrastruttura non sono state fornite. Ma è probabile che la linea, estesa su una superficie di quasi 8 km, non sarà in funzione per l’apertura della Porta Santa.

I tempi per la tramvia della Tiburtina

Una nota dolente arriva per la più piccola delle tramvie in programma, quella sulla Tiburtina. La gara di progettazione è andata deserta e, successivamente, è stata rimodulata. Alla manifestazione d’interesse hanno partecipato 4 società e “l'aggiudicazione è stata perfezionata in questi giorni. Abbiamo dato l'avvio d'urgenza al progettista che è stato individuato. Forse, però – ha dichiarato la commissaria Conti – non sarà pronta per i primi giorni del 2025, anche se i tempi di lavorazione si aggirano sugli 8 mesi”.

La linea Termini Tor Vergata

C’è infine la questione della linea, dalla precede nte amministrazione chiama "G", destinata a collegare Termini con Tor Vergata. "E’ la più complessa tra quelle previste a Roma. L'aggiudicazione della progettazione è avvenuta a gennaio. Entro giugno sarà completata. Molte complessità le abbiamo registrate soprattuto nella zona di Termini, dove dovremo necessariamente utilizzare il binario unico in via Giolitti, e nella zona di ingresso a Tor Vergata per le curvature e per l'attraversamento della tenuta di Torrenova” ha spiegato la commissaria governativa.

Tempi di realizzazione? “Speriamo di poter indire la gara entro il 31 dicembre 2023. Stiamo attivando la procedura di VIA che si porterà via 5 o 6 mesi. La conclusione dei lavori è prevista per il 2027 ma c'è l'ipotesi di dividere l'intervento in tre lotti, partendo da quello centrale sull'attuale linea Giardinetti, dove saranno cambiati tutti i binari, per poter usare per tratti la linea”.